وزير النقل: ورش السكة الحديد تتعاون مع الشركات العالمية لتأهيل وتحديث أسطول القطارات

أجرى اليوم وزير النقل المهندس كامل الوزير، يرافقه رئيس هيئة السكك الحديدية وعدد من أعضاء مجلس النواب جولة تفقدية بورش أبوزعبل الإنتاجية المتخصصة فى عمرة وصيانة عربات الدرجة الثالثة وعربات البضائع والمقامة على مساحة 67فدان والتي تقوم بعمل من 15 : 20 عمرة عمومية لعربات الدرجة الثالثة للركاب وعمل 40 عمرة مختلفة لعربات البضائع كما تقوم بإنتاج من 10 : 12 ألف لقمة فرامل شهرياً

تفقد الوزير ورش تصنيع قطع الغيار وأقسام العمرات المختلفة لعربات الركاب والبضائع وورش المسابك كما تفقد الوزير أعمال التطوير التى تمت بالورشة بعد الانتهاء منها، التى شملت تطوير شبكة الكهرباء وتطوير أعمال الإنذار وشبكة إطفاء الحريق و هدم وإعادة انشاء بعض المبانى القديمة وإنشاء عدد من المبانى الجديدة وتجديد وتطوير الهناجر المختلفة بالورشة وإنشاء هناجر جديدة وكذلك رفع كفاءة الطرق المختلفة بالورشة.

وطالب وزير النقل عمال الورشة بضروة الاهتمام بعمليات ضبط الجودة خاصة أن الورشة من أهم الورش الإنتاجية والعمل على مدار الساعة لزيادة إنتاجيتها وكذلك تجميع الخردة وتصنيفها بشكل دقيق و مستمر لزيادة العوائد المادية مشددا على عدم خروج أى عربة من الورش إلا بعد التأكد من الحالة الفنية لها كما تفقد الوزير المركز الطبى للسكك الحديدية باوزعبل ووجه بالتطوير الفورى للمركز لتقديم خدمة مميزة للعاملين وإمداده بأطباء فى مختلف التخصصات وبأحدث الأجهزة الطبية فى إطار المخطط الشامل لهيئة السكة الحديد لتطوير كافة المراكز الطبية التابعة لها فى المحافظات المختلفة خاصة وأن العنصر البشرى يعتبر أحد أهم عوامل نجاح منظومة السكك الحديدية.

وفى تصريحات صحفية على هامش الجولة أكد الوزير على أهمية تتفيذ خطة تطوير كل ورش السكة الحديد سواء الخاصة بعربات الركاب أو البضائع أو الجرارات وتعظيم الاستفادة من كل الإمكانات المتاحة بها مع توفير كل المعدات والأجهزة وقطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة لزيادة الإنتاجية والإتاحية الخاصة بالجرارات وعربات الركاب والبضائع لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب لافتا إلى أنه تم تجهيز بعض ورش السكة الحديد للتعاون مع الشركات العالمية في إعادة تأهيل الجرارات العاملة ضمن الأسطول الحالي، وكذلك التي يتم توريدها، حيث تشرف تلك الشركات على عمل العمرات في ورش السكة الحديد بقطع الغيار الأصلية وبأيدي العمالة المصرية، مع تدريب العاملين المصريين ونقل الخبرات إليهم لتوفير العملة الصعبة والوقت.

وأوضح وزير النقل أن هناك مخطط شامل للموقف الحالي للمعدات والأجهزة وقطع الغيار واحتياجات كل ورشة سواء ببناء ورش جديدة بها أو تدعيمها بالمعدات أو الأجهزة أو بقطع الغيار الأصلية، مؤكدا الدعم الكامل من القيادة السياسية والحكومة لتطوير كل الورش ومنظومة السكة الحديد بما يعود إيجابيا على الخدمة المقدمة للركاب مضيفا أنه فيما يخص أسطول العربات، فإن الوزارة تسير في اتجاهين متوازيين الأول يتمثل في تحسين وتطوير الأسطول الحالي حيث تم الانتهاء من تطوير عدد ( 88 عربة ) مشروع تطوير عدد (200 عربة ركاب ) مع مصنع سيماف وتم الإنتهاء من تطوير 50 عربة اسباني ضمن مشروع تطوير 90عربة اسباني بورش ابوراضي للسكك الحديدية والثاني تدعيم الأسطول بعربات جديدة تساهم في تقديم خدمة مميزة للركاب، حيث تم التعاقد على 1300 عربة جديدة للركاب مع ترانسماش الروسية والتعاقد على 6 قطارات مع تالجو الإسبانية.

وأضاف أنه بالنسبة لعربات البضائع فتم استلام عدد ( 75 عربة) ضمن التعاقد المبرم مع مصنع سيماف لتوريد (140 عربة) بضائع كما سيتم التعاقد على 160عربة بضائع أخرى كمرحلة ثانية بالاضافة الى انه سيتم التعاقد على 75عربة لنقل الغلال خاصة مع اهتمام وزارة النقل بتعظيم نقل البضائع عبر السكك الحديدية لتخفيف الاعباء على الطرق وزيادة موارد الهيئة المالية.