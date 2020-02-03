وزير العمل البحرينى يطالب بتعريف الطلبة على الوظائف النوعية والمستحدثة

وكالات

افتتح جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية بمملكة البحرين، اليوم معرض البحرين للتدريب والتعليم ما قبل العمل الـتاسع، والذي يقام بمركز الخليج للمؤتمرات في فندق الخليج، وتنظمه شركة ميدبوينت لتنظيم الفعاليات خلال الفترة من 3-4 فبراير الجاري، بمشاركة العديد من الجهات من القطاعين العام والخاص، بما فيها مؤسسات تعليمية، إلى جانب مشاركة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجناح خاص لإرشاد الطلبة وتوجيههم مهنياً، وكذلك مؤسسات تدريبية وتنمية موارد بشرية خاصة تشرف عليها الوزارة.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، حضر حفل الافتتاح رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة، الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة، وعدد من أصحاب العمل، ورؤساء مؤسسات تدريبية وتعليمية مشاركة بالمعرض، إلى جانب شخصيات ومدعوين وأولياء أمور الطلبة.

ويهدف المعرض إلى تعريف الطلبة من المرحلتين الثانوية والجامعية بالبرامج الأكاديمية والتعليمية والمعترف بها من قبل مجلس التعليم العالي، إلى جانب فرص التدريب والتوظيف المتاحة، وما يتطلبه سوق العمل من مهارات علمية ومهنية بمختلف القطاعات، فضلاً عن أن المعرض يوفر الفرصة للجهات المشاركة للالتقاء بالباحثين عن عمل بشكل مباشر والتعرف على قدراتهم وميولهم المهنية.

وفي تصريح له بهذه المناسبة، أشاد حميدان بهذه المبادرات التي يقوم بها القطاع الخاص والانتظام بإقامة معارض للتدريب والتعليم ما قبل العمل، والتي تتيح فرصاً للطلبة الذين هم على وشك التخرج من المدارس والكليات للتعرف على احتياجات سوق العمل من الأيدي العاملة المطلوبة، خاصة أن الوظائف المستحدثة في سوق العمل تختلف عن الوظائف التقليدية، وذلك مع دخول العصر الرقمي الإلكتروني وما يتطلبه من مهارات أساسية في فهم طبيعة المتطلبات الوظيفية الجديدة.