وزير العدل يبحث مع ممثلى "البنك الدولى" تقدم ترتيب مصر فى مؤشر أداء الأعمال

استقبل اليوم المستشار عمر مروان وزير العدل، بديوان عام الوزارة بلاظوغلى، "مارينا ويز" المدير القٌطرى لمجموعة البنك الدولى فى مصر واليمن وجيبوتى والوفد المرافق لها، وذلك لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين وزارة العدل ومجموعة البنك الدولى فى شأن مؤشرات الأداء بتقرير ممارسة الاعمال الذى يصدر سنوياُ عن مجموعة البنك الدولى.

وثمن وزير العدل الجهود التى بذلت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولى فى شأن استمرار تقدم ترتيب مصر فى تصنيف تقرير ممارسة الأعمال الذى يصدر سنوياً عن البَنك الدولى، والمتعلق بتذليل معوقات الاستثمار والأنشطة التجارية المختلفة.

وأكد المستشار عمر مروان على أن رؤية وزارة العدل خلال الفترة القادمة تقوم على تدريب القضاة وتطوير منظومة العمل بالمحاكم وتقديم الخدمات إلى المتقاضيين وفق أفضل معايير الجودة، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتبنى سياسة الرقمنة في الوزارة والمحاكم وجميع الجهات التابعة، وكذلك التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين الإجرائية لتواكب هذه السياسات، فضلا عن أن الوزارة تضع على قائمة أولوياتها تطوير مؤشرات الأداء المتعلقة بإنفاذ العقود وتسجيل الملكية وتسوية حالات الإعسار ضمن تقرير ممارسة الأعمال، لما في ذلك من انعكاس على بيئة الأعمال داخل مصر وتشجيع الاستثمار وزيادة معدلات النمو الاقتصادى.