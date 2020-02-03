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وزير العدل يبحث مع ممثلى "البنك الدولى" تقدم ترتيب مصر فى مؤشر أداء الأعمال

الإثنين، 03 فبراير 2020 05:35 م
وزير العدل يبحث مع ممثلى "البنك الدولى" تقدم ترتيب مصر فى مؤشر أداء الأعمال وزير العدل وممثلى مجموعة البنك الدولى
كتب إبراهيم قاسم

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استقبل اليوم المستشار عمر مروان وزير العدل، بديوان عام الوزارة بلاظوغلى، "مارينا ويز" المدير القٌطرى لمجموعة البنك الدولى فى مصر واليمن وجيبوتى والوفد المرافق لها، وذلك لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين وزارة العدل ومجموعة البنك الدولى فى شأن مؤشرات الأداء بتقرير ممارسة الاعمال الذى يصدر سنوياُ عن مجموعة البنك الدولى. 
 
وثمن وزير العدل الجهود التى بذلت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولى فى شأن استمرار تقدم ترتيب مصر فى تصنيف تقرير ممارسة الأعمال الذى يصدر سنوياً عن البَنك الدولى، والمتعلق بتذليل معوقات الاستثمار والأنشطة التجارية المختلفة.
 
وأكد المستشار عمر مروان على أن رؤية وزارة العدل خلال الفترة القادمة تقوم على تدريب القضاة وتطوير منظومة العمل بالمحاكم وتقديم الخدمات إلى المتقاضيين وفق أفضل معايير الجودة، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتبنى سياسة الرقمنة في الوزارة والمحاكم وجميع الجهات التابعة، وكذلك التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين الإجرائية لتواكب هذه السياسات، فضلا عن أن الوزارة تضع على قائمة أولوياتها تطوير مؤشرات الأداء المتعلقة بإنفاذ العقود وتسجيل الملكية وتسوية حالات الإعسار ضمن تقرير ممارسة الأعمال، لما في ذلك من انعكاس على بيئة الأعمال داخل مصر وتشجيع الاستثمار وزيادة معدلات النمو الاقتصادى.
 
من جانبها أشادت "مارينا ويز"، بالتعاون البناء مع وزارة العدل خلال الفترة الماضية والذى أنعكس بدوره على تطور مؤشرات الأداء المصرية في تقرير ممارسة الاعمال، لاسيما في مجال تسوية حالات الاعسار، وأضافت بأن ممثلوا البنك الدولي على استعداد كامل للتعاون مع الوزارة فيما تقوم به من مجهودات، وتقديم الدعم اللازم في جميع مجالات العمل المشترك.
 
 
 

 


المستشار عمر مروان

وزير العدل

مارينا ويز

المدير القٌطرى لمجموعة البنك الدولى

البنك الدولى

مؤشرات الأداء بتقرير ممارسة الاعمال

مجموعة البنك الدولى

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