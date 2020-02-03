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وزير الطيران المدنى يستقبل سفير اليابان بالقاهرة لبحث سبل التعاون

الإثنين، 03 فبراير 2020 02:14 م
وزير الطيران المدنى يستقبل سفير اليابان بالقاهرة لبحث سبل التعاون جانب من اللقاء
كتب محمود عبد الغنى

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استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، اليوم الاثنين، ماساكى نوكى سفير دولة اليابان بالقاهرة بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى والمهندس محمد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين فى مجال الطيران المدني.

 

ورحب منار بالسفير اليابانى وشكره على حسن التعاون المثمر بين مصر واليابان فى مجالات الطيران المدنى المختلفة وخاصة مجال تكنولوجيا المطارات وناقش الجانبان عدد من الملفات والموضوعات ومن أهمها تنشيط السياحة اليابانية إلى مصر وتقديم كافة التسهيلات لتشجيع السائح اليابانى لزيارة المقاصد السياحية المصرية وسبل زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين حيث من المقرر زيادة عدد الرحلات ل3 رحلات اسبوعيًا إلى مدينة طوكيو بدلًا من رحلتين اعتبارًا من شهر إبريل القادم .

 

ومن جانبه أعرب ماساكى نوكى عن سعادته باللقاء ومشاركة اليابان فى عدد من المشروعات مع الدولة المصرية من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولى ( الجايكا ) بإنشاء اول مبنى صديق للبيئة بمطار برج العرب الدولى وتزويده بأحدث التقنيات المتاحة فى مجال المطارات على مستوى العالم، والعديد من المشروعات المعنية بالطاقة النظيفة .

 

كما هنأ الوزير بصعود المنتخب الوطنى للمشاركة فى دورة الألعاب الأوليمبية المصرية منتصف يوليو عام 2020 بمدينة طوكيو.

 


مطار القاهرة

اخبار المطار

وزارة الطيران

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