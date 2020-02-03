وزير التعليم عن تأجيل الدراسة: لا يوجد أى تغيير فى الوقت الحالى

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم تعليقا عن الجدل حول تأجيل الدراسة:" أرجو ألا نتحدث ونروج لموضوع إجازات على صفحات التواصل وبعض الصحافة الصفراء حيث إن الأجهزة المعنية بالدولة تعمل ليل نهار كوزارة الصحة والسكان وأجهزة قومية أخرى كثيرة ونحن نتواصل معهم على مدار الساعة.

وأضاف الوزير:" دعونا لا نختلق حالة من الهلع ونلتزم بتقديرات علمية مسئولة عنها الدولة، وأقول أنه لا يوجد أى تغيير فى الوقت الحالى وسوف نخبر الجميع فى حالة أى جديد ولكن دعونا نعمل فى هدوء ونترك هذه القرارات للمختصين والمسؤولين عنها.