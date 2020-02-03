وزير التعليم عن تأجيل الدراسة: لا يوجد أى تغيير فى الوقت الحالى

كان طلاب مرحلة التعليم قبل الجامعى دخلوا 25 يناير الجارى، فى أول يوم بإجازة نصف العام الدراسى وتستمر حتى 6 فبراير المقبل، ليعود الطلاب إلى الدراسة بالفصل الدراسى الثانى 8 فبراير، على أن يتخلل الإجازة تصحيح نتائج امتحانات الترم الأول، وإعلان هذه النتائج لطلاب الثانوى العام والشهادات الإعدادية وصفوف النقل.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسى الجارى، تستمر إجازة نصف العام لمدة أسبوعان فقط لتنتهى مدتها الخميس 6 فبراير المقبل، وتعود الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى يوم 8 فبراير، وتنطلق الدراسى فى مرحلة رياض الأطفال خلال الترم الثانى من يوم 8 وحتى 28 مايو المقبل، وبالنسبة للصفوف من الثالث الابتدائى حتى الثالث الثانوي تنطلق 8 فبراير 2020 حتى 4 يونيو 2020.
وبحسب المواعيد التى تم تحدديها فى خريطة العام الدراسى، تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل والشهادة الاعدادية السبت 2 مايو 2020، بينما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية السبت 16 مايو 2020، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 7 يونيو 2020.
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