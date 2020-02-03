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وزير التعليم عن تأجيل الدراسة: لا يوجد أى تغيير فى الوقت الحالى

الإثنين، 03 فبراير 2020 01:08 م
وزير التعليم عن تأجيل الدراسة: لا يوجد أى تغيير فى الوقت الحالى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم تعليقا عن الجدل حول تأجيل الدراسة:" أرجو ألا نتحدث ونروج لموضوع إجازات على صفحات التواصل وبعض الصحافة الصفراء حيث إن الأجهزة المعنية بالدولة تعمل ليل نهار كوزارة الصحة والسكان وأجهزة قومية أخرى كثيرة ونحن نتواصل معهم على مدار الساعة.
 
وأضاف الوزير:" دعونا لا نختلق حالة من الهلع ونلتزم بتقديرات علمية مسئولة عنها الدولة، وأقول أنه لا يوجد أى تغيير فى الوقت الحالى وسوف نخبر الجميع فى حالة أى جديد ولكن دعونا نعمل فى هدوء ونترك هذه القرارات للمختصين والمسؤولين عنها.

كان طلاب مرحلة التعليم قبل الجامعى دخلوا 25 يناير الجارى، فى أول يوم بإجازة نصف العام الدراسى وتستمر حتى 6 فبراير المقبل، ليعود الطلاب إلى الدراسة بالفصل الدراسى الثانى 8 فبراير، على أن يتخلل الإجازة تصحيح نتائج امتحانات الترم الأول، وإعلان هذه النتائج لطلاب الثانوى العام والشهادات الإعدادية وصفوف النقل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسى الجارى، تستمر إجازة نصف العام لمدة أسبوعان فقط لتنتهى مدتها الخميس 6 فبراير  المقبل، وتعود الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى يوم 8 فبراير، وتنطلق الدراسى فى مرحلة رياض الأطفال خلال الترم الثانى من يوم 8 وحتى 28 مايو المقبل، وبالنسبة للصفوف من الثالث الابتدائى حتى الثالث الثانوي تنطلق 8 فبراير 2020 حتى  4 يونيو 2020.

وبحسب المواعيد التى تم تحدديها فى خريطة العام الدراسى، تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل والشهادة الاعدادية السبت 2 مايو 2020، بينما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية السبت 16 مايو 2020، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 7 يونيو 2020.

 


التربية والتعليم

اجازة نصف العام

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اخبار اليوم

تأجيل الدراسة

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فيروس كورونا

اليوم السابع بلس

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