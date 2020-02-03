وزيرة الصحة: التجهيزات الطبية للمستشفى بمطروح بلغت 65 مليون جنيه فى 48 ساعة

كتب-أحمد صلاح العزب

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن تكلفة التجهيزات للمستشفى الخاص بإقامة المصريين القادمين من الصين بمحافظة مطروح بلغت 65 مليون جنيه فى 48 ساعة، وهذا المبلغ خاص بوزارة الصحة فقط.

وتابعت هالة زايد خلال مداخلة هاتفية فى برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن تحرك المصريين القادمين من الصين داخل المكان المخصص لإقامتهم فى مطروح سوف يكون باحترازات وقائية لمدة 14 يوما.

وواصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن مستشفى مطروح التى استقبلت العائدين من المصريين تحتوى على 59 سرير رعاية مركزة، و 59 تنفس صناعى. وأكدت على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتقديم أعلى معايير الخدمة للعائدين دون النظر إلى التكلفة. وأضافت «هناك جهود أخرى منفصلة بذلتها وزارة الطيران والأجهزة الأخرى»، مضيفة: «مصر دولة عريقة وقائدها لديه رؤية».

واختتمت وزيرة الصحة قائلا إن مصدر فيروس كورونا الوحيد هو الصين فقط وأى انفلونزا تحدث لاى شخص مصرى هو نوع انفلونزا عادية .