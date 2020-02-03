وزيرة التضامن تفتتح غدا مركز تأهيل متكامل لضعاف البصر

تفتتح الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى غدا الثلاثاء مركز تأهيل متكامل لضعاف البصر تابع لمؤسسة بصيرة، كما سيتم إطلاق حملة تحت عنوان " فبراير شهر التوعية بضعاف البصر" وذلك بحضور العديد من الشخصيات العامة والمهتمين بقضايا ذوى الاعاقات البصرية.

وأكدت دعاء مبروك عضو المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة أن إطلاق وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة بصيرة لحمة "فبراير شهر التوعية بضعاف البصر " تأتى تفاعلا مع دعوة منظمة الصحة العالمية لدول العالم بتنظيم عدد من الفعاليات التوعوية لضعاف البصر وذويهم والمجتمع بشكل عام على مدار هذا الشهر

وأشارت إلى أن احتفالية إطلاق الحملة السنوية الأولى "فبراير شهر التوعية بضعاف البصر" غدا ستتم بشكل عملى، حيث تفتتح وزيرة التضامن الاجتماعى مركز بصيرة لضعاف البصر أول مركز من نوعه يقدم خدمات التأهيل والتدريب والتعليم بالاضافة لما تقدمه مؤسسة بصيرة من الاكتشاف المبكر والتدخل الطبى لضعاف البصر.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أصدرت بصفتها القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قرارا عاما حمل رقم 15 لسنة 2020 والذى يتيح للأشخاص ذوى الإعاقة الجمع بين معاشين او بين المعاش والأجر الكامل دون حد أقصى.

وجاء فى فى القرار: "هناك عدد من الشروط يلزم توافرها لاستحقاق الجمع بين معاشين وهو أن يكون المستحق مصرى الجنسية او من الاجانب بشرط المعاملة بالمثل، والحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة التى تصدرها وزارة التضامن الاجتماعى بعد التحقق من تقرير الكشف الطبى المميكن والمعتمد من الصادر من وزارة الصحة، وأن يتمتع المستحق بتوفر الشروط الخاصة باستحقاق المعاشات العامة والخاصة، مع مراعاة أنه عند بحث شروط استحقاق الأخ أو الابن للعجز لا يكتفى ببطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات عجزه عن الكسب ويتعين إثبات العجز بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتطبق قواعد وأحكام قانون رقم 79 لعام 1975على حالات الاستحقاق، وقواعد وأحكام قانون رقم 148 لسنة 2019 على الحالات اللاحقة على ذلك".

ويستلزم التقدم بطلب الجمع بين معاشين تقديم المستندات اللازمة وهى بطاقة الرقم القومى، وبطاقة الخدمات المتكاملة، وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتى وهو المعاش المستحق عن النفس ثم المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة ثم المعاش المستحق عن الوالد او الوالدة ثم المعاش المستحق عن الابن أو الابنة ثم المعاش المستحق عن الأخ أو الأخت.

ويراعى عند الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لذوى الإعاقة من فئة الأزواج أن يكون الجمع بين المعاش المستحق عن نفسه وبين المعاش المستحق له عن الزوج دون حدود ووفق المحددات المعمول بها.

وأشار المنشور إلى أنه يجوز للمستحق من الاشخاص ذوى الاعاقة الجمع بين المعاشات المستحقة له وبين دخله من العمل أو المهنة دون حدود ووفق الاشتراطات الموضحة بالمنشور الوزارى على أن تقوم الهيئة القومية للتأمينات بتنفيذ أحكام المنشور بكل دقة.