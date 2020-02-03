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وزارة الهجرة تناشد المصريين بالخارج توخى الحذر من أعراض فيروس كورونا

الإثنين، 03 فبراير 2020 06:51 م
وزارة الهجرة تناشد المصريين بالخارج توخى الحذر من أعراض فيروس كورونا فيروس كورونا - ارشيفية
كتب محمود راغب

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في إطار تفاقم انتشار متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، الناتجة عن فيروس كورونا، أهابت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأبنائنا المقيمين فى الخارج اتخاذ الحيطة والحذر اللازمين؛ حفاظا على سلامتهم.

 

كما تناشد الوزارة جميع المصريين في الخارج بالابتعاد عن تجنب أماكن انتشار الوباء فى ظل رصد وصوله لعدد من الدولة ورفع حالة الطوارئ عالميا، وباتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتقال العدوى، وكذلك بالتواصل فورًا مع سفاراتنا بالخارج للراغبين فى العودة إلى مصر.

 

وتوجه الوزارة عناية أبنائنا لمراجعة السلطات المختصة حال ظهور أى من أعراض فيروس كورونا، والمتمثلة فى شكل الحمى والسعال وضيق التنفس، وبشكل خاص الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، مثل السرطان وأمراض الرئة المزمنة وداء السكرى؛ حيث نشرت الجهات المعنية زيادة احتمالية فرص الإصابة بالفيروس.

 

وعلى سبيل الاحتياط العام، ينبغى لأى شخص يزور مزارع أو أسواق أو حظائر توجد فيها جِمال وحيوانات أخرى، أن يتبع تدابير النظافة الصحية العامة، بما فى ذلك غسل اليدين بانتظام قبل لمس الحيوانات وبعد لمسها، وأن يتجنب ملامسة الحيوانات المريضة.

 

وتابعت : نحرص على التواصل مع المصريين بالخارج، فإننا نثمن ما تقوم به وزارة الصحة المصرية من استعدادات وجهود كبيرة وتدريب أطقم المكافحة، بالإضافة إلى التدريب اللازم لأفراد الحجر الصحي، استعدادًا للتعامل مع أي حالة طارئة.

 

وتفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء اليوم، الاستعدادات النهائية للمستشفى المجهز للإخلاء في حالة الاشتباه بالإصابة بفيروس الكورونا المستجد ncov للمصريين القادمين من دولة الصين، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة ووهان الصينية بعد انتشار فيروس الكورونا المستجد ncov بها.

 

 


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