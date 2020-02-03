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هيئة المساحة تعلن فتح التدريب المجانى لطلبة كليات الهندسة والآداب قسم الجغرافيا

الإثنين، 03 فبراير 2020 06:00 ص
هيئة المساحة تعلن فتح التدريب المجانى لطلبة كليات الهندسة والآداب قسم الجغرافيا وزارة الرى
كتبت أسماء نصار

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أكد المهندس على منوفى ، رئيس هيئة المساحة بوزارة الموارد المائية والرى، عن فتح باب التقديم للتدريب المجانى لطلبة الكليات والمعاهد المصرية فى التخصصات التالية " الهندسة و اداب جغرافيا و معهد المساحة".
 
أضاف منوفى ،  فى تصريحات خاصة لـ  " اليوم السابع" أن المتدربين لا يدفع مقابل مادى للتدريب، موضحا أنه يقدم فقط خطاب للادارة العامة للتدريب بالهيئة، ويكون معتمد من عميد الكلية التابع لها وذلك خلال الفترة من 2 فبراير حتى 27 من نفس الشهر.
 
  
يشار إلى أن هيئة المساحة أنشئت عام 1898 و هى مسئولة عن توثيق وتدقيق خرائط مصر منذ نشأتها وحتى الآن، وكذلك أملاك الدولة، وتدقيق وتحديد ملكيات الأفراد من الأراضى و العقارات، بما يسهم فى القضاء على النزاعات، و أصبحت هيئة اقتصادية بقرار من مجلس الوزراء، ولديها خبرة تزيد على 120 عامًا فى مجال المساحة، ومعلومات الأراضى، وتتحمل مهمة إمداد الحكومة والقطاع العام والخاص والمواطنين بالمعلومات، كما أنها مسئولة عن تنفذ جميع أنواع القياس والخرائط والشبكات وتعيين حدود الملكية والعقارات اللازمة، بالإضافة إلى صرف التعويضات للمتضريين سواء كانوا أشخاصًا أو هيئات خاصة أو حكومية والبت فى نزاعات الأهالى.
 
 
 
وكان رئيس هيئة المساحة قد أعلن أن هناك لجنة تقوم بمراجعة وتحديث للمواصفات القياسية والمعايير الفنية لصناعة وإنتاج الخرائط و مواصفات أعمال الرفع المساحى مشيرا إلى أنه تم تشكيل اللجنة برئاسته وعضوية المتخصصين من ممثلي هيئة المساحة المصرية والمساحة العسكرية ومعهد البحوث المساحية وأساتذة من كليات الهندسة بالجامعات المصرية إضافة إلي بعض شركات القطاع الخاص التي تعمل في المجال المساحي .
 
 
 
أشار منوفى إلى أنه تم عرض جميع الأراء والإقتراحات الخاصة بالمواصفات والمعايير الفنية المعمول بها على مستوى العالم في صناعة الخرائط  و إستخدام أحدث أجهزة الرفع المساحي الموجودة  وذلك للوصول لأعلى معدلات الدقة في القياسات وتقليل نسب الخطأ المسموح به لأقل النسب بإستخدام أحدث أجهزة الرصد المساحي العادية أو التي تعمل بواسطة الأقمار الصناعية أو الإستعانة بشبكة المحطات الثابتة الخاصة بهيئة المساحة التي تستخدمها منذ سنوات من خلال 40 محطة منتشرة على مستوى الجمهورية بغرض دعم ومساعدة المهندسين والفنيين في الرفع المساحي في مواقع العمل.
 
 
 
 
 

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