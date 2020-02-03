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نيابة شبين القناطر تصرح بدفن جثة طفل لقى مصرعه أسفل لودر

الإثنين، 03 فبراير 2020 02:15 م
نيابة شبين القناطر تصرح بدفن جثة طفل لقى مصرعه أسفل لودر جثة - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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قرر محمد علام مدير نيابة شبين القناطر، بالتصريح بدفن جثة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، وذلك عقب مناظرة الجثة وإجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، كما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على السائق المتسبب بالواقعة، حيث تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من الرائد أيمن سليمان رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، بتلقيه إشارة من مستشفى شبين العام بوصول جثة الطفل "محمد .م.ط" 4 سنوات جثة هامدة، إثر صدمه بلودر أثناء لهوه بالشارع بمنطقة عزبة أبو خضرة بمدينة شبين القناطر.

تم نقل جثة الطفل لمستشفى شبين العام وضبط السائق وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، حيث تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد أيمن سليمان رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر بتلقيه إشارة من مستشفي شبين العام بوصول جثة الطفل "محمد .م.ط" 4 سنوات جثة هامدة إثر صدمه بلودر. 

 
بالانتقال والفحص تبين قيام سائق اللودر ويدعي عبدالله ا 33 سنة، بصدم الطفل أثناء لهوه أثناء قيامه بأعمال حفر، ولم يشاهد الطفل لعدم وجود إضاءة جيدة ما أدى إلى الاصطدام به وتهشيم رأسة ولقى مصرعه في الحال وتم نقله للمستشفي وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5242 جنح مركز شبين القناطر وتولت النيابة التحقيق.
 
 
وفى وقت سابق، مزق عامل جسد صاحب كافتيريا فى بنها بمحافظة القليوبية، إثر مشاجرة بينهما لوجود خلافات سابقة، تم نقل جثة المتوفى لمستشفى بنها الجامعى، وتولت النيابة التحقيق، حيث تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد سمير مأمور مركز شرطة بنها بتلقيه إشارة من مستشفى بنها الجامعى، بوصول المدعو سامح  م  ع  20 سنى، صاحب كافتيريا ومقيم الرملة – دائرة المركز جثة هامدة إثر اصابته بجرح طعني بالفخذ الأيمن، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.
 
بالانتقال والفحص وسؤال والد المجنى عليه المدعو محمود ع  ا  64 سنه، مقاول ومقيم ذات العنوان، اتهم المدعو محمد ا ع وشهرته " محمد الجزار "28سنه، عامل ومقيم ذات العنوان بالتعدي على نجله وإحداث إصابته التى أودت بحياته، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهما، واليوم حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على أثرها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بسلاح ابيض "مطواة" محدثاً إصابته التى أودت بحياته وفر هارباً.

 


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