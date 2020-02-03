نيابة شبين القناطر تصرح بدفن جثة طفل لقى مصرعه أسفل لودر

القليوبية - نيفين طه

قرر محمد علام مدير نيابة شبين القناطر، بالتصريح بدفن جثة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، وذلك عقب مناظرة الجثة وإجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، كما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على السائق المتسبب بالواقعة، حيث تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من الرائد أيمن سليمان رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، بتلقيه إشارة من مستشفى شبين العام بوصول جثة الطفل "محمد .م.ط" 4 سنوات جثة هامدة، إثر صدمه بلودر أثناء لهوه بالشارع بمنطقة عزبة أبو خضرة بمدينة شبين القناطر.

تم نقل جثة الطفل لمستشفى شبين العام وضبط السائق وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، حيث تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من الرائد أيمن سليمان رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر بتلقيه إشارة من مستشفي شبين العام بوصول جثة الطفل "محمد .م.ط" 4 سنوات جثة هامدة إثر صدمه بلودر.

بالانتقال والفحص تبين قيام سائق اللودر ويدعي عبدالله ا 33 سنة، بصدم الطفل أثناء لهوه أثناء قيامه بأعمال حفر، ولم يشاهد الطفل لعدم وجود إضاءة جيدة ما أدى إلى الاصطدام به وتهشيم رأسة ولقى مصرعه في الحال وتم نقله للمستشفي وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5242 جنح مركز شبين القناطر وتولت النيابة التحقيق.