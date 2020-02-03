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بالتزكية..

نميرة نجم: نتوقع فوز مصر بمقاعد "الأمن والسلم" و"مكافحة الفساد" بالاتحاد الأفريقى

الإثنين، 03 فبراير 2020 01:28 م
نميرة نجم: نتوقع فوز مصر بمقاعد "الأمن والسلم" و"مكافحة الفساد" بالاتحاد الأفريقى نميرة نجم
كتبت: هناء أبو العز

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قالت السفيرة نميرة نجم المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى، إن الانتخابات التى ستجرى فى منظمة الاتحاد الأفريقى لاستكمال مقاعد هياكل الاتحاد ولجانه، التى انتهت فترة مدة ولايتها القانونية، تأتى بالتوازى مع انعقاد اجتماعات المجلس التنفيذى لوزراء خارجية الدول الأفريقية يوم 5 و6 فبراير والتى يشرف عليها مكتب المستشار القانونى للاتحاد تمهيدا لاعتماد نتائجها أثناء قمة رؤساء الدول الأفريقية 33 والمنعقدة فى مقر المنظمة فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومى 9 و10 هذا الشهر .

وأشارت السفيرة إلى أن مقاعد مجلس الأمن والسلم الأفريقى العشر ستشهد صراعا انتخابيا بين تسع دول أفريقية تمثل أربع مناطق جغرافية بعد توقع فوز مصر المرتقب بمقعد مبكر منتظر فى المجلس بالتزكية، نظرا لأنها المرشح الوحيد عن المنطقة الخمسة لشمال أفريقيا، بينما يدور التنافس بين باقى المناطق الجغرافية الأربعة وهى منطقة شرق أفريقيا ويتنافس فيها السودان وإثيوبيا وجيبوتى والصومال، ومن منطقة غرب أفريقيا غانا والسنغال وبنين، ومن منطقة وسط أفريقيا الكاميرون وتشاد، ومن منطقة جنوب أفريقيا مالاوى وموزمبيق.

وأضافت أنه سيتم انتخاب أربعة أشخاص أعضاء فى لجنة حقوق الإنسان والشعوب من بين 12 مرشحا متنافسا، هم من دول منطقة شرق أفريقيا أليكسا أمسبارى من سيشيل، ولورانس ميتى من كينيا، وعن منطقةً غرب أفريقيا بكرى صادق دايبى من كوت ديفوار، ونديم جاى من سنغال ، وإيمانويل جوف من جامبيا ، وعن منطقة وسط أفريقيا مارى لويس من الكاميرون ، ونيلًوم ماباجوتو من تشاد، وبوليتا اوندو من الجابون ، وعن منطقة جنوب أفريقيا مدفورد مواندنيجا من زامبيا ،ومارشال شلينجا من مالاوى.

وأوضحت نجم أنه ستجرى انتخابات بين مرشحى عشرة دول لشغل ست مقاعد فى لجنة القانون الدولي، وهم محمد هلال من مصر، ومختار عمر سيد من ليبيا عن منطقة الشمال، ووديدة خلف الله عبد الرحمن من السودان، وعبدى إسماعيل من جيبوتي، وجوليت كاليما من أوغندا عن منطقة شرق أفريقيا، وكاثلين كوارتى من غانا، ويامى باجسى من ليبيريا، وبليبى دايلا من بوركينافاسو عن منطقة غرب أفريقيا ، بينما ضمن سباستياو دى سلفا من أنجولا مقعدا منتظرا عن منطقة جنوب أفريقيا بالتزكية لعدم وجود مرشح من دولة أخري.

كما تقدمت مصر فى انتخابات عضوية المقعد الشاغر بمجلس الاتحاد الأفريقى الاستشارى لمكافحة الفساد عن منطقة الشمال ، ومن المنتظر ان تفوز مصر بهذا المقعد بالتزكية أيضا واستمرار المستشارة المصرية آمال عمار فى ذات المقعد التى تشغله حاليا فى الدورة القادمة لعدم تقدم مرشح من دولة أخرى عن منطقة شمال أفريقيا.

وأفادت المستشار القانونى للاتحاد بتوقع نتائج الانتخابات الأولية المرتقبة فى مجلس الأمن والسلم ، ومجلس الاتحاد الأفريقى الإستشارى لمكافحة الفساد عن منطقة شمال أفريقيا بكونها قد حسمت مبكرا من قبل انعقاد الإنتخابات لصالح مصر بالتزكية، ولصالح إنجولا بالتزكية أيضا عن منطقة جنوب أفريقيا فى إنتخابات اللجنة الأفريقية للقانون الدولي.


افريقيا

نميرة نجم

الاتحاد الافريقي

مجلس الامن والسلم الافريقي

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