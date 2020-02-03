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نقابة الأطباء تطالب الأكاديمية الطبية بتدريب أعضائها بجميع المحافظات

الإثنين، 03 فبراير 2020 03:59 م
نقابة الأطباء تطالب الأكاديمية الطبية بتدريب أعضائها بجميع المحافظات نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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أرسلت النقابة العامة للأطباء، اليوم، الإثنين، خاطب إلى الأكاديمية الطبية المهنية تطالبها بالتسهيل على الأطباء بتوزيع الدورات على جميع المحافظات، مشيرة إلى أن ذلك بعد حادث طبيبات المنيا، وما نتج عنه من وفاة ثلاث طبيبات وإصابة 11 طبيبة أخرى.

 

وأوضحت النقابة، فى بيان، أصدرته منذ قليل،: جاء نص الخطاب كالتالى: الدكتور مدير اكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبى المهنى، بالإشارة للحادث المأساوى الذى وقع يوم 15 يناير لبعض الطبيبات أثناء حضورهن من المنيا للقاهرة لحضور دورة تدريبية بالأكاديمية وقد أدى الحادث إلى وفاة ثلاثة من الطبيبات واصابة احدى عشر طبيبة بإصابات مختلفة، وبالإشارة لشكاوى العديد من الأطباء بخصوص قصر تنظيم معظم الدورات العلمية والتدريبات المهنية على مقر الاكاديمية بالقاهرة مما يتكبد معه الأطباء مشقة السفر من المحافظات المختلفة والاضطرار للإقامة أيام الدورات.

 

وأضافت النقابة: "لذا نرجو منكم اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تنظيم الدورات العلمية والتدريبية بجميع محافظات الجمهورية لتوسيع قاعدة الاستفادة وللتسهيل على جموع الأطباء مما يؤثر ايجابا على تحسين المستوى المهنى والتدريبي".

 

يأتى ذلك بالتزامن مع دعوة نقابة الأطباء، لكافة الأطباء لحضور الجمعية العمومية الطارئة الجمعة 7 فبراير الساعة الواحدة ظهرا بدار الحكمة، لبحث تداعيات حادث المنيا، حيث أن الجمعية هى أعلى سلطة للأطباء والمفوضة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد للتعسف الإدارى الذى يؤدى إلى تعرض الأطباء إلى تلك الأحداث المؤسفة ولحمايتهم أثناء ممارسة عملهم والدفاع عن كرامتهم جميعا، على أن يبدأ تسجيل الحضور الساعة العاشرة صباحا.

 

وكان عدد من أطباء دفعة طبيبات حادث المنيا طب المنيا 2017، قد طالبوا بالدعوة لجمعية عمومية طارئة، لبحث تداعيات حادث المنيا، وإحالة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة للتحقيق، بلجنة آداب المهنة بالنقابة، وطالب الدكتور حسين خيرى النقيب العام للأطباء، الأطباء تقديم التوقيعات اللازمة لعقد عمومية طارئة للنقابة، ودراسة قانونيتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للدعوة لها.

 
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نقابة الاطباء

عمومية الاطباء

طبيبات المنيا

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