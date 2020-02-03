نائب وزير التربية والتعليم ينفى تأجيل الدراسة

كتب أيمن رمضان

نفى نائب وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى ما أثير بشان تأجيل بدء الفصل الدراسى الثانى، مؤكداًَ خلال تصريحات خاصة لقناة "TEN"، أنه لا نية لتأجيل الدراسة حاليا، مشيرا إلى أنه سيكون هناك حملات توعية بشأن الأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها، بالإضافة إلى نشرات دورية لتوعية 23 مليون طالب بالتعليم الأساسى.

وتبدأ لجنة اختيار القيادات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقد مقابلات للمتقدمين على وظائف رئيس قطاع بالمستوى الوظيفى الممتاز ومدير مديرية ورئيس إدارة مركزية خلال الأيام المقبلة.

ويترأس اللجنة حسب القرار الوزارى، الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، ونائبيه الدكتور رضا حجازى، لشئون المعلمين، وأحمد ضاهر، لقطاع التكنولوجيا والمستشار أشرف سيد، المستشار القانونى للوزير وبعض قيادات الوزارة، حيث تعقد المقابلات لاختيار قيادات من فئة رئيس إدارة مركزية ورؤساء قطاعات ومدير عموم إدارات بالديوان، إضافة إلى مديرة ووكلاء المديريات، حيث من المقرر أن تعقد المقابلات لأكثر من 200 موظف وقيادة، كما أن كل وظيفة مرشح لها 3 قيادات فقط واحد أساسى وإثنين احتياطيين.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت خلال الفترة الماضية عن حاجاتها لشغل وظائف قيادية من المستوى الوظيفى ممتاز ومدير عام والعالمية طبقا لأحكام قانون الخدمة المدنية، وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مجموعة من الشروط على رأسها بيان أداء حالة وتقارير أداء عن آخر 3 سنوات وأيضا بيان بالإنجازات التى قام بها خلال شغله وظيفة قيادية وشهادة خبرة وصورة البطاقة و8 صور للمتقدم.

وكان وزير التربية والتعليم أصدر قرارا وزاريا جديدا حمل رقم 4 بتاريخ 8 يناير 2020 ، والذي ينص في مادته الاولى على سحب القرارين الوزاريين رقم 308 و 309 الصادرين بتاريخ 26 نوفمبر 2019.