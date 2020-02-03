سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 فبراير 2020 09:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

نائب وزير التربية والتعليم ينفى تأجيل الدراسة

الإثنين، 03 فبراير 2020 06:57 م
نائب وزير التربية والتعليم ينفى تأجيل الدراسة وزير التربية والتعليم
كتب أيمن رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفى نائب وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى ما أثير بشان تأجيل بدء الفصل الدراسى الثانى، مؤكداًَ خلال تصريحات خاصة لقناة "TEN"، أنه لا نية لتأجيل الدراسة حاليا، مشيرا إلى أنه سيكون هناك حملات توعية بشأن الأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها، بالإضافة إلى نشرات دورية لتوعية 23 مليون طالب بالتعليم الأساسى.

وتبدأ لجنة اختيار القيادات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقد مقابلات للمتقدمين على وظائف رئيس قطاع بالمستوى الوظيفى الممتاز ومدير مديرية ورئيس إدارة مركزية خلال الأيام المقبلة.

ويترأس اللجنة حسب القرار الوزارى، الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، ونائبيه الدكتور رضا حجازى، لشئون المعلمين، وأحمد ضاهر، لقطاع التكنولوجيا والمستشار أشرف سيد، المستشار القانونى للوزير وبعض قيادات الوزارة، حيث تعقد المقابلات لاختيار قيادات من فئة رئيس إدارة مركزية ورؤساء قطاعات ومدير عموم إدارات بالديوان، إضافة إلى مديرة ووكلاء المديريات، حيث من المقرر أن تعقد المقابلات لأكثر من 200 موظف وقيادة، كما أن كل وظيفة مرشح لها 3 قيادات فقط واحد أساسى وإثنين احتياطيين.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت خلال الفترة الماضية عن حاجاتها لشغل وظائف قيادية من المستوى الوظيفى ممتاز ومدير عام والعالمية طبقا لأحكام قانون الخدمة المدنية، وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مجموعة من الشروط على رأسها بيان أداء حالة وتقارير أداء عن آخر 3 سنوات وأيضا بيان بالإنجازات التى قام بها خلال شغله وظيفة قيادية  وشهادة خبرة وصورة البطاقة و8 صور للمتقدم.

وكان وزير التربية والتعليم أصدر قرارا وزاريا جديدا حمل رقم 4 بتاريخ 8 يناير 2020 ، والذي ينص في مادته الاولى على سحب القرارين الوزاريين رقم 308 و 309 الصادرين بتاريخ 26 نوفمبر 2019.


التربية والتعليم

اخبار مصر

كورونا

اخبار التعليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"اقتراحات البرلمان" تقتحم ملفات الصرف وتثبيت موظفى التربية والتعليم.. الكهرباء: ندرس العدادات الذكية بخدمة ناطقة للتيسير على ذوى الإعاقة.. والثروة السمكية: الاستزراع 80%من الإنتاج وبدونه البلطى يبقى بـ 100جنيه

الأربعاء، 29 يناير 2020 06:32 م

تكليف عمرو شحاتة مديرا عاما للعلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم

الثلاثاء، 28 يناير 2020 04:28 م

وزير التربية والتعليم يصدر قرارًا وزاريًا بتشكيل اللجنة العليا للتدريب

السبت، 18 يناير 2020 09:18 م

الأوقاف: صرف 25 مليون جنيه لصالح التربية والتعليم لبناء مدارس جديدة

الخميس، 16 يناير 2020 03:54 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسى يصدر توجيهات فورية بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة منذ 2011 بكامل طاقتها.. ويشدد على اتخاذ الإجراءات الداعمة للكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكنها من استعادة ممارسة نشاطها

الرئيس السيسى يصدر توجيهات فورية بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة منذ 2011 بكامل طاقتها.. ويشدد على اتخاذ الإجراءات الداعمة للكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكنها من استعادة ممارسة نشاطها

وزيرة الصحة: مصر بها أحدث اختبارات كورونا.. ولا إصابات بين العائدين من ووهان

وزيرة الصحة: مصر بها أحدث اختبارات كورونا.. ولا إصابات بين العائدين من ووهان

صلاح عبد الله فى كاريكاتير جديد.. ويعلق: صلاح قال لصاصا يديك الصحة وطولة العمر

صلاح عبد الله فى كاريكاتير جديد.. ويعلق: صلاح قال لصاصا يديك الصحة وطولة العمر

طبيب الأهلي يؤكد غياب رمضان صبحى عن مواجهة بيراميدز

طبيب الأهلي يؤكد غياب رمضان صبحى عن مواجهة بيراميدز

التعليم: مجموع ثالثة ثانوى العام المقبل من 410 درجات والتقييم إلكترونى

التعليم: مجموع ثالثة ثانوى العام المقبل من 410 درجات والتقييم إلكترونى

شاهد.. "مصر مفيهاش كورونا".. أحدث تصريحات منظمة الصحة العالمية

شاهد.. "مصر مفيهاش كورونا".. أحدث تصريحات منظمة الصحة العالمية

وزيرة الصحة بملابس الحجر الصحى بمطار العلمين لاستقبال العائدين من الصين

وزيرة الصحة بملابس الحجر الصحى بمطار العلمين لاستقبال العائدين من الصين

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 3-2-2020 وعيار 24 بـ190.68ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 3-2-2020 وعيار 24 بـ190.68ريال

وزير التعليم عن تأجيل الدراسة: لا يوجد أى تغيير فى الوقت الحالى

وزير التعليم عن تأجيل الدراسة: لا يوجد أى تغيير فى الوقت الحالى

فيديو.. 6 توصيات من منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا

فيديو.. 6 توصيات من منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا

سقوط تشكيل عصابى لسرقة الأموال والذهب من المنازل بالقطامية

سقوط تشكيل عصابى لسرقة الأموال والذهب من المنازل بالقطامية

الرقابة الإدارية تطالب "الغرفة الهندسية" بإرسال بيانات الشركات والمصانع المتعثرة

الرقابة الإدارية تطالب "الغرفة الهندسية" بإرسال بيانات الشركات والمصانع المتعثرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة