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مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 3/2/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الإثنين، 03 فبراير 2020 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 3/2/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة
كتب محمود راغب

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يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الاثنين، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 
 

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر: 

 
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الاثنين فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى : 
 
 
مواقيت الصلاة فى القاهرة 
 
موعد صلاه الفجر 5:16   ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:08 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:11 
 
موعد صلاة المغرب 5:33
 
ميعاد صلاة العشاء 6:52 
 
 
 
 مواعيد الصلاة فى الإسكندرية 
 
موعد صلاة الفجر 5:21 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:13 
 
موعد صلاة العصر 3:14 
 
توقيت صلاة المغرب 5:35 م 
 
موعد صلاة العشاء 6:56 م 
 
 
 
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية 
 
موعد صلاة الفجر 5:12 
 
توقيت صلاة الظهر 12:04 م 
 
موعد صلاة العصر 3:06 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 28: 5 م 
 
توقيت صلاة العشاء 6:47 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ 
 
موعد صلاة الفجر 5:02 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 11:56 
 
موعد صلاة العصر 3:02 
 
توقيت صلاة المغرب 5:25 م 
 
موعد صلاة العشاء 6:42 م 
 
 
 
مواقيت الصلاة فى أسوان 
 
موعد صلاة الفجر 5:06 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:02 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:11 م 
 
توقيت صلاة المغرب 5:35 م 
 
موعد صلاة العشاء 6:50 
 
 
 
 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية: 

 
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى : 
 
 
 
 مكة 
 
موعد صلاة الفجر 5:35 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:34 م 
 
موعد صلاة العصر 3:47 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:14 م 
 
ميعاد صلاة العشاء 7:25 م 
 
 
 
المدينة المنورة 
 
موعد صلاة الفجر 5:38 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:35 م 
 
موعد صلاة العصر 3:44 م 
 
موعد صلاة المغرب 6:11 م
 
توقيت صلاة العشاء 7:23 م 
 
 
 
الرياض 
 
موعد صلاة الفجر 5:10 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:07 ص 
 
موعد صلاة العصر 3:16 م 
 
ميعاد صلاة المغرب 5:43 م 
 
موعد صلاة العشاء 6:54 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان 
 
موعد صلاة الفجر 5:00 
 
توقيت صلاة الظهر 11:53 م 
 
ميعاد صلاة العصر 2:57 م 
 
موعد صلاة المغرب 5:20 
 
موعد صلاة العشاء 6:37 م 
 
 
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى 
 
موعد صلاة الفجر 5:39 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:36 م 
 
موعد صلاة العصر 3:46 م 
 
توقيت صلاة المغرب 6:09 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:24 م 
 
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط 
 
موعد صلاة الفجر 5:51 ص 
 
توقيت صلاة الظهر 12:41 م 
 
موعد صلاة العصر 3:37 م 
 
توقيت صلاة المغرب 5:59 م 
 
موعد صلاة العشاء 7:21 
 
 
 
مواقيت الصلاة بالكويت 
 
توقيت صلاة الفجر 5:08 ص 
 
موعد صلاة الظهر 12:02 ص 
 
ميعاد صلاة العصر 3:05 م 
 
توقيت صلاة المغرب  5:27 م 
 
مواقيت صلاة العشاء 6:46 م 
 
 
 
 

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