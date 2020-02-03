ومن جانبه، قال ضابط بالجيش النيجيرى، إن القوات تصدت للإرهابيين، مما أسفر عن سقوط ثلاثة جنود قتلى وتدمير شاحنتين.. مضيفا أن الإرهابيين تكبدوا خسائر فادحة في صفوفهم .

يذكر أن "إيسواب" تقوم باختطاف سائقى السيارات عند نقاط التفتيش فى ولاية "بورنو" واستهداف قوات الأمن .

وفقا للأمم المتحدة، فإن الصراع الذي يستمر منذ عشر سنوات في شمال شرق نيجيريا أسفر عن مقتل أكثر من 36 ألف شخص وتشريد مليونين آخرين ، كما امتد إلى النيجر وتشاد والكاميرون - الدول المجاورة لنيجيريا.