مصرى عائد من الصين: تم فحصنا بشكل جيد قبل صعودنا الطائرة

كتب عامر مصطفى

وجه الدكتور مروان الفقي، مدرس الأمراض المعدية بطب بيطري بنها، عائد من مدينة ووهان الصينية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والسلطات المصرية بسبب سرعة الاستجابة بتوجيه إعادة المصريين الراغبين فى العودة إلى البلاد عقب تفشي وباء فيروس كورونا، موضحاً أن السفارة المصرية في الصين تعاونت معنا.

وتابع الدكتور مروان الفقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر، تقديم الإعلامي عمرو خليل، وريهام إبراهيم، والمذاع عبر فضائية CBC، أن مصر لا تتخلى عن أبنائها الموجودين فى الخارج على الإطلاق، موضحاً أن المصريين سعداء وروحهم المعنوية مرتفعة للغاية بسبب العودة من الصين.

وأكمل مدرس الأمراض المعدية بطب بيطري بنها،: "اضطرينا شراء الماسكات التى أمرت بها السلطات الصينية وطهرنا ملابسنا والأحذية والحقائب، قائلا:"نزلنا هناك وتم تطهير المتعلقات قبل صعودنا إلى الطائرة وتم إجراء التطهير مرة أخري فى المطار، والإجلاء جاء في وقته وسعداء بعودتنا إلى مصر".