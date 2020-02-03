مصرع شاب فى حادث انقلاب حفار بأحد مواقع العمل بالساحل الشمالى

مطروح – حسن مشالى

لقى شاب من محافظة سوهاج مصرعه، إثر انقلاب حفار، بأحد مواقع العمل، بالساحل الشمالى، وتم نقل الجثة إلى مستشفى العلمين المركزى، وأخطرت النيابة للتحقيق فى ملابسات الحادث، وكشفت التحريات أن الحادث وقع أثناء العمل داخل موقع تحت الإنشاء على طريق الساحل الشمالى اتجاه الإسكندرية.



استقبل مستشفى العلمين المركزى، مصطفى عبدالرحمن محمد السيد "18 سنة" – من محافظة سوهاج- جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف مفتش الصحة والنيابة العامة التى أخطرت للتحقيق، وتحرر المحضر اللازم.



وكانت مديرية الصحة بمطروح، قد تلقت إخطاراً من غرفة عمليات الإسعاف بورود بلاغ بالحادث، فتم رفع حالة الاستعداد بمستشفى العلمين، تحسباً لوجود مصابين آخرين لاستقبالهم وتقديم الرعاية الطبية لهم، وتبين أن الحادث أسفر عن وفاة شخص واحد ولا يوجد مصابين آخرين.



يذكر أن مستشفى العلمين المركزي، تقع بمدينة العلمين بالساحل الشمالي، وهى من أكثر مستشفيات المحافظة تجهيزا على مستوى عالى من الأجهزة والمعدات الطبية والكوادر البشرية.



وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قد وصلت إلى محافظة مطروح، يوم الجمعة الماضي، للإشراف على تنفيذ إخلاء مستشفى النجيلة، وتجهيزها لتصبح حجرا صحيا لأية إصابات محتملة أو مشتبه فيها من بين العائدين من دولة الصين، أثناء إقامتهم فى أحد الفنادق تحت الملاحظة الطبية.



وتشهد مديرية الصحة بمطروح، وجميع المستشفيات، حالة من الاستنفار ورفع حالة الطوارئ فى ظل تواجد وزيرة الصحة بالمحافظة، خلال الفترة الحالية، لتكون على رأس مستقبلى المصريين العائدين من الصين.