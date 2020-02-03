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مصدر أمنى: حادث الرئيس التنفيذى لرئيس شركة أوراسكوم سببه السرعة الزائدة

الإثنين، 03 فبراير 2020 01:46 ص
مصدر أمنى: حادث الرئيس التنفيذى لرئيس شركة أوراسكوم سببه السرعة الزائدة خالد بشارة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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أكد مصدر أمنى أنه فيما يتعلق بما تناولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية من أخبار مغلوطة حول حادث السير الخاص بخالد بشارة الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم ونادى الجونة السابق، والذى أسفر عن وفاته، فقد تبين عقب مراجعة كاميرات الإدارة العامة للمرور بموقع الحادث أن سبب الحادث يرجع إلى السير بسرعة زائدة وحال محاولة قائد السيارة تغيير إتجاهه بشكل مفاجئ إختلت عجلة القيادة، مما أسفر عن إصطدامه بمثلث خرسانى كائن بالمخرج المؤدى إلى طريق الرماية ونتج عنها وفاته، وأن السيارة لم تتعرض للإصطدام بسيارة أخرى.
 
كما أكد المصدر أن تجاوزات سيارات النقل على الطريق بصفة عامة يتم التعامل معها بصورة فورية فى حدود القانون، وأنه سيتم تشديد العقوبات على مخالفات السرعة الزائدة فى إطار قانون المرور الجديد حال تطبيقه، وأنه فيما يتعلق بحالة وصلاحية الطريق فإن وزارة النقل تتخذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن .
 
 
 

أوراسكوم

الرئيس لتنفيذي لأوراسكوم

حوادث

السرعة المرتفعة

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