محافظ القاهرة يفتتح اليوم الملتقى الأول للتوظيف لتشغيل الشباب بحديقة الجزيرة

كتب سيد الخلفاوى

يفتتح اللواء خالد عبد العال ، محافظ القاهرة، ملتقى التوظيف الأول لمحافظة القاهرة اليوم الأثنين والذي سيقام تحت عنوان " استثمار الشباب " بمشاركة عدد كبير من شركات التوظيف والتدريب والتأهيل ، كما سيتضمن الملتقى معرض يضم نماذج للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يقدمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بحديقة الجزيرة أمام دار الأوبرا المصرية.

ويستمر الملتقى لمدة يوم واحد من الساعة التاسعة ​صباحا حتى الخامسة مساء، بمشاركة عدد كبير من شركات ومكاتب التوظيف، والتدريب والتأهيل للعمل بالقطاع الخاص والحكومى، بالإضافة إلى مشاركة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وقال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، انه سيتم تنظيم مؤتمر كبير للشباب وسيكون به اعلان للوظائف بالتنسيق مع كافة أجهزة المحافظة، مؤكدا على اهمية مشاركة الشباب فى جميع ما يتم من مشروعات وانشطة داخل المحافظة.

وكان محافظ القاهرة، عقد لقاء منذ أيام مع عدد من شباب المحافظة، اكد فيه أن الدولة تنظر للمواطن كمحور اساسى يجب تنميته والاهتمام بصحته لذا تم العمل على تطوير التعليم وتنظيم العشرات من المبادرات التى تنعكس على صحة المواطن، وتنمية المجتمع بشكل عام، مؤكدا على أهمية تعريف الشباب بالمشروعات القومية القائمة والتى يتم تنفيذها على ارض الواقع ، مشيرا إلى أن هناك زيارات ميدانية برفقه الشباب للمشروعات القومية الجارية ليعلم الشباب اهميتها ودورها فى خدمة الدولة المصرية، ودائما هناك ضروروة واهمية للاجتماع مع الشباب والاستماع لرؤيتهم كجزء هام من المجتمع المصرى، والعمل على الاستفادة من رؤيتهم والعمل على تطبيقها، خاصة أنها دائما ما تكون هامة.

كما عقدت المحافظة صباح أمس المؤتمر الأول لريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية تحت عنوان " استثمار الشباب " في إطار الاهتمام بتشجيع وتنمية المشروعات الصغيرة لشباب المحافظة تحت رعاية وبحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، و المهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط نائباً عن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، والدكتور سمير عبد المجيد مدير المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة القاهرة ، والمهندس حاتم فخري بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ، والدكتور أيمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ورئيس مجلس البحوث الاقتصادية بأكاديمية البحث العلمي ، بالاضافة إلى العديد من أساتذة الجامعات في مجالات ريادة الأعمال والاقتصاد .

واعلن سمير عبد المجيد ، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة بمحافظة القاهرة، ان جهاز المشروعات الصغيرة مشروعات بقيمة 386 مليون جنيه خلال عام 2019 كما قدم مشروعات تدريب للشباب على الاعمال اليدوية والصناعات الصغيرة لفتح اسواق جديدة للعمل واتاحة فرص عمل جديدة، خاصة بحى الزاوية الحمراء لكثرة الأسر الفقيرة بها، بالإضافة إلى المعارض الخارجية بمل لا يقل عن 6 معارض سنوية يتحمل الجهاز 50 % من نفقات التنظيم والانتقالات.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه سيشارك بالملتقى 38 شركة توظيف من بينها شركات كبرى ستقدم فرص عمل للشباب ، و12 شركة تدريب ستقوم بتقديم دورات تدريب مجانية ، كما سيتضمن الملتقى معرض يضم 41 نموذج لمشاريع منتجة مقامة بالفعل على أرض الواقع ساهم فيها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة .