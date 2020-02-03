محافظ البحر الأحمر يستعرض إمكانية تركيب "GPS" لمراكب الصيد ومركبات السفاري

البحر الأحمر - عماد عرفة

عقد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، ظهر اليوم الإثنين، اجتماعاً مع الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات، بحضور الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ الإقليم، وذلك لاستعراض إمكانيات الشركة في تركيب جهاز GPS، لمراكب الصيد، لسهولة تتبعها، وحماية الصيادين، وسرعة إنقاذهم حال تعرضهم لأي خطر.

أكد محافظ البحر الأحمر خلال الاجتماع، أنه حريص على حياة أبناء المحافظة بصفة عامة، و الصيادين بصفة خاصة، لذلك سيتم تركيب جهاز "GPS" لكل مراكب الصيد العاملة بالمحافظة، وأنه حصل على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية، مشيراً إلى أن الفكرة بدأت عقب فقدان 4 صيادين بمدينة الغردقة، في شهر يناير الماضي، ولم يتم العثور عليهم حتى الآن، رغم كل جهود البحث التي مازالت مستمرة.

خلال الإجتماع استعرض مسئولي الشركة خطوط سير بعض المراكب التي تم تركيب جهاز الGPS بها، وأوضح العميد محمد فهمي مدير إدارة المبيعات والتسويق بالشركة كيفية تحديد مكان مركب الصيد وطريقة عمل الجهاز قائلاً " يصدر جهاز التتبع تنبيه في حالة دخول المركب منطقة محظورة، أو تخطي السرعة المقررة، وفي حالة الضغط علي التنبيه سيقوم بتوضيح كافة البيانات الخاصة بالمركب، ومكانه،ليتدخل مسئول المراقبة ويتعامل مع الموقف، ويخطر الجهات المعنية".

كما ناقش المحافظ مع الشركة إمكانية تركيب جهاز تتبع GPS لمركبات السفاري، لضبط هذه المنظومة، وتوفير أعلى معدلات السلامة والامان لقائديها ومستقليها، مشيراً إلى أن ذلك إنطلاقاً من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطويع التكنولوجيا لخدمة المجتمع، وتحقيق التنمية الشاملة، وذلك في إطار إستراتيجية بناء مصر الرقمية.

من جانب أخر أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الإثنين، أن تم الانتهاء من مباني المساكن البديلة للعشوائيات بنسبة 100%، كذلك تم توصيل كافة المرافق من مياه الشرب والصرف صحي والكهرباء .

واستعرض المحافظ مستجدات تطوير العشوائيات بكل مدن المحافظة من مدينة رأس غارب شمالا حتي مدينة حلايب جنوبا، لمعرفة الموقف التنفيذي النهائي لتلك المشروعات، وكيفية استكمال الحصر الدقيق طبقا للضوابط والشروط .

خلال الاجتماع استعراض المحافظ الموقف التنفيذى للأعمال التى تمت بمدن رأس غارب، الغردقة، سفاجا، و القصير، وأيضا استعرض مشروعات بديل العشوائيات التي تمت بمدينتى حلايب وشلاتين ، ودراسة مشروعات اسكان واراضى الشباب ببعض المدن .

كما استعرض محافظ البحر الأحمر أيضا بديل العشوائيات التي نُفذت والمقامة بمدن البحر الأحمر منها "اسكان الروضة بالغردقة - اسكان سفاجا - اسكان القصير - اسكان رأس غارب" ، مؤكداً أنه تم الانتهاء من بناء العمارات والبيوت السكنية بنسبة 100% ، وتوصيل كافة المرافق من مياه الشرب والصرف صحي والكهرباء .

وفي نهاية الاجتماع قدم اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر الشكر إلي صندوق تطوير العشوائيات علي السرعة العالية في تقديم الحلول مشيراً إلي التعاون المثمر بين المحافظة و صندوق تطوير العشوائيات ، كما قدم الشكر الي المكاتب الاستشارية ، واطقم العمل المشاركة لهم والتي ساعدت كثيرا في تطوير الصورة الذهنية والبصرية .

حضر الاجتماع اللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والعميد تامر سمير السكرتير العام المساعد و رؤساء مدن "الغردقة - رأس غارب - سفاجا - القصير - الشلاتين - حلايب" بالإضافة إلي كافة الجهات المعنية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.