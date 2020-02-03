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محافظة القاهرة: إزالة منطقة العصارة بالمرج ونقل 62 أسرة لمشروع المحروسة.. صور

الإثنين، 03 فبراير 2020 10:24 م
محافظة القاهرة: إزالة منطقة العصارة بالمرج ونقل 62 أسرة لمشروع المحروسة.. صور إزالة منطقة العصارة بالمرج وتنقل 62 أسرة لمشروع المحروسة
كتب سيد الخلفاوى

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انتهت محافظة القاهرة اليوم من إزالة منطقة العصارة العشوائية بالمرج، وفتح الشارع مرة أخرى، حيث كانت المنطقة عبارة عن (17) عشة ومنزل بدون ترخيص وبشكل عشوائى لتتحول المنطقة لعشوائية، حيث تم حصر السكان وعددهم (62) أسرة وتم نقلهم وتسكينهم فى شقق سكنية تم فرشها فى مدينة المحروسة بالسلام وتمت الإزالة بمتابعة من المهندس إبراهيم صابر ،  نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، واللواء سليمان شتا مدير قطاع شرق وحى المرج، وذلك ضمن خطة محافظة القاهرة لإزالة المناطق العشوائية وبناء على توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وأكد ابراهيم صابر ، نائب محافظ القاهرة، أنه تم نقل (62) أسرة من منطقة العصارة بالمرج بعد إزالة المنطقة العشوائية وتسكينهم بمدينة المحروسة ضمن خطة المحافظة فى إزالة المناطق العشوائية، مشيرا إلى أنه تم توفير وسائل لنقل الأسر وأمتعتهم لمدينة المحروسة.

وفى السياق شهد ملف تطوير المناطق العشوائية بمحافظة القاهرة، تطورا كبيرا، وذلك بعد القضاء على أكثر من 60% من المناطق العشوائية والتى عانت منذ عشرات السنين، حيث تم نقل السكان لمناطق بديلة بمدينة الأسمرات ومشروعات أخرى وفرت ألاف الوحدات السكنية المفروشة لسكان المناطق العشوائية.

ومن المقرر أن تستكمل العاصمة تطوير باقى المناطق العشوائية خلال العام الجديد 2020 لتعلن بنهاية العام الجارى خلوها من العشوائيات ، حيث انتهت العاصمة من نقل مناطق "الرزاز وشمال الحرفيين ومحجر فوزى عليوة وتسربات المياه بأحمد هاشم وسلم قلعة الكبش، والمواردى، وتل العقارب بالسيدة زينب، وحكر السكاكينى القديم بالشرابية، وأبو رجيلة بالسلام وعين الحياة وعزبة العرب بغرب مدينة نصر والمدابغ وعزبة المدابغ وأكشاك ابو السعود، وجزء كبير من عرب اليسار".

أما عن المناطق التى سيتم إخلاؤها خلال عام 2020 هى "حكر السكاكينى الجديد بالشرابية بالمنطقة الشمالية، والمنطقة الشرقية يوجد 3 مناطق بالمرج والسلام أول، والمنطقة الغربية باستكمال إزالات حى منشأة ناصر، والمنطقة الجنوبية يوجد مناطق عشوائية بأحياء مصر القديمة والخليفة ودار السلام والسيدة زينب.

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