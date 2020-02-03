ما الذى يسبب الألم تحت الإبط الأيسر؟.. تعرف على الأسباب

كتبت هند عادل

الشعور بالألم تحت الإبط الأيسر يثير القلق ويربط العديد من الأشخاص بأي ألم فى الجانب الأيسر نوبة قلبية ومع ذلك ، في معظم الأحيان، يكون الألم تحت الإبط الأيسر بسبب أقل خطورة، والإبط هو نقطة التقاء معقدة للعضلات والأنسجة الضامة والغدد الليمفاوية والأوعية الدموية لذلك يمكن أن تؤدي العديد من المشكلات في أى من هذه الاعضاء إلى الألم.

تتراوح الأسباب من العضلات المشدودة والحساسية الخفيفة إلى المشكلات الأكثر حدة ، مثل العدوى الكامنة، في حين أن العديد من أسباب ألم الإبط الأيسر ليست ضارة على المدى الطويل ، يجب على أي شخص يعاني من صعوبات في التنفس وألم في صدره أو فكه أو رقبته زيارة الطبيب على الفور، وفقا لما أكده موقع medicalnewstoday

أسباب ألم أسفل الإبط الأيسر تشمل:

العضلات المشدودة أو رد الفعل التحسسي من الأسباب المحتملة للألم تحت الإبط الأيسر، يمكن أن تسبب العديد من العضلات حول الكتف والإبط ألمًا في حالة إصابة الشخص بها، الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام ، وخاصة أولئك الذين يقومون بتمارين الأثقال ، قد يكونون أكثر عرضة لتجربة العضلات والشد.

الإبطين هو موقع متكرر لأمراض الحساسية ، والتي يمكن أن تسبب الألم تحت الإبط الأيسر أو كلا الإبطين، تحدث معظم ردود الفعل التحسسية في هذه المنطقة بسبب المواد الكيميائية التي يطبقها الأشخاص على أجسادهم أو ملابسهم التي تمس الإبطين.

مسببات الحساسية المحتملة تشمل:



منظف الملابس، الصابون، مزيل العرق، العطر، كريم الحلاقة، قد تحتوي هذه المنتجات على مواد كيميائية أو عطور تهيج الجلد.

قد تكون الإجراءات التجميلية البسيطة ، مثل الحلاقة هي السبب في الألم تحت الإبط .

التهاب الجلد تحت الإبط قد يسبب الحكة والألم، تزدهر البكتيريا في البيئات الدافئة والرطبة مثل الإبطين، فرط نمو البكتيريا في هذه المنطقة قد يؤدي إلى الإصابة بالتهاب ، والتي قد تسبب الاحمرار والتورم والألم ، من بين أعراض أخرى.

أشكال أخرى من العدوى ، مثل الالتهابات الفطرية بسبب السعفة أو الخميرة ، قد تسبب أيضًا ألما وتهيجًا مماثلين في المنطقة.

يجب تنظيف العدوى الجلدية الخفيفة دون علاج إذا كان الشخص يبقي المنطقة نظيفة وجافة، ومع ذلك ، قد يوصي الطبيب بالمضادات الحيوية لعلاج الحالات الشديدة.

التهاب الغدد العرقية هو مرض مزمن يسبب أعراضا مماثلة لحب الشباب، يحدث التهاب الغدد العرقية بسبب بصيلات الشعر والغدد المسدودة، وهو شائع في مناطق مثل الإبطين ، حيث يفرك الجلد معًا.

يمكن أن يؤدي التهاب الغدد العرقية إلى العديد من الخراجات أو الدمامل التي تنمو في المنطقة. بالإضافة إلى هذه الانهيارات ، من المحتمل أن يعاني الشخص من الألم.

يمكن للأطباء علاج التهاب الغدد العرقية بالأدوية المضادة للالتهابات. بعض الحالات قد تتطلب جراحة.

يسبب فيروس الحماق النطاقي الجدري والقوباء المنطقية الشعور بألم تحت الإبطين ، على الرغم من أن جدري الماء يبدأ عادة في الوجه والظهر والصدر.

يتطور طفح القوباء المنطقية عادةً كشريط واحد على جانب واحد من الوجه أو الجسم ، يسارًا أو يمينًا.

تورم الغدد الليمفاوية فهى عبارة عن حزم صغيرة من الأنسجة على شكل حبة تلعب دورًا حيويًا في الجهاز المناعي، تساعد الغدد الليمفاوية على تصفية السموم من الليمفاوية وتوصيل خلايا الدم البيضاء للمساعدة في مكافحة المرض، يضم الإبط عددًا كبيرًا من العقد اللمفاوية، تضخم الغدد الليمفاوية كجزء من رد الفعل الشامل من قبل الجهاز المناعي ، مثل العدوى أو المرض.