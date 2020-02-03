سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 فبراير 2020 02:59 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مؤشرات بورصة الكويت حمراء للجلسة الثالثة على التوالى بضغوط هبوط البنوك

الإثنين، 03 فبراير 2020 01:38 م
مؤشرات بورصة الكويت حمراء للجلسة الثالثة على التوالى بضغوط هبوط البنوك بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، للجلسة الثالثة على التوالى، بضغوط هبوط 5 قطاعات على رأسها البنوك، حيث هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.29% خاسراً 18.25 نقطة ليغلق عند مستوى 6268.27 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.36% خاسراً 25.38 نقطة ليغلق عند مستوى 6976.57 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.07% خاسراً 3.49 نقطة ليغلق عند مستوى 4865.22 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 166.4 مليون سهم بقيمة 27 مليون دينار كويتى عبر 7263 صفقة.
 
وتراجعت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.93%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.78%، تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.75%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.49%، فقطاع المواد الأساسية بنسبة 0.27%، فيما ارتفع قطاع العقار بنسبة 0.31%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.24%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.12%، فقطاع الخدمات المالية بنسبة 0.03%.
 
وجاء سهم "شركة المصالح العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 17.09%، تليه شركة كامكو للاستثمار بنسبة 13.04%، ثم شركة عمار للتمويل والإجارة بنسبة 8.17%، فيما تصدر سهم " شركة الشعبية الصناعية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.40% ثم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بنسبة 6.67%، ثم شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 5.45%.
 
وفى سياق متصل أعلنت شركة السينما الكويتية الوطنية، بتوقيع عقد مقاولة مع الشركة المتحدة الأولى للتجارة العامة والمقاولات بمبلغ 39.8 مليون دينار كويتى، لتشييد المرحلة الأولى من مجمع تجارى ترفيهى ثقافى فى منطقة جنوب الصباحية على مساحة أرض تبلغ 79.640 ألف كتر مربع، وسيتم الإفصاح عن أى معلومات جوهرية فى هذا الخصوص خلال مراحل تنفيذ المشروع، ويبتم زيادة الأصول الثابتة (مشروعات قيد التنفيذ) وزيادة التزامات الشركة خلال سنوات تنفيذ المشروع.
 

بورصة الكويت

اقتصاد الكويت

الكويت

بورصة الكويت للاوراق المالية

اخبار البورصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قطاع البنوك يدفع مؤشرات بورصة الكويت للمنطقة الحمراء بمستهل التعاملات

الإثنين، 03 فبراير 2020 10:07 ص

قطاع البنوك يدفع مؤشرات بورصة الكويت للمنطقة الحمراء في أولى جلسات فبراير

الأحد، 02 فبراير 2020 02:50 م

بورصة الكويت حمراء بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

الأحد، 02 فبراير 2020 10:53 ص

مؤشرات بورصة الكويت حمراء بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس، 30 يناير 2020 06:51 م

بورصة الكويت حمراء بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

الخميس، 30 يناير 2020 10:43 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم: مجموع ثالثة ثانوى العام المقبل من 410 درجات والتقييم إلكترونى

التعليم: مجموع ثالثة ثانوى العام المقبل من 410 درجات والتقييم إلكترونى

شاهد.. "مصر مفيهاش كورونا".. أحدث تصريحات منظمة الصحة العالمية

شاهد.. "مصر مفيهاش كورونا".. أحدث تصريحات منظمة الصحة العالمية

وزيرة الصحة بملابس الحجر الصحى بمطار العلمين لاستقبال العائدين من الصين

وزيرة الصحة بملابس الحجر الصحى بمطار العلمين لاستقبال العائدين من الصين

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 3-2-2020 وعيار 24 بـ190.68ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 3-2-2020 وعيار 24 بـ190.68ريال

وزير التعليم عن تأجيل الدراسة: لا يوجد أى تغيير فى الوقت الحالى

وزير التعليم عن تأجيل الدراسة: لا يوجد أى تغيير فى الوقت الحالى

فيديو.. 6 توصيات من منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا

فيديو.. 6 توصيات من منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا

سقوط تشكيل عصابى لسرقة الأموال والذهب من المنازل بالقطامية

سقوط تشكيل عصابى لسرقة الأموال والذهب من المنازل بالقطامية

الرقابة الإدارية تطالب "الغرفة الهندسية" بإرسال بيانات الشركات والمصانع المتعثرة

الرقابة الإدارية تطالب "الغرفة الهندسية" بإرسال بيانات الشركات والمصانع المتعثرة

الهلال السودانى يقدم مذكرة رسمية إلى الكاف حول أحداث مباراة الأهلى

الهلال السودانى يقدم مذكرة رسمية إلى الكاف حول أحداث مباراة الأهلى

شاهد فى دقيقة.. سوبر الأهلى والزمالك بالإمارات ×7 معلومات

شاهد فى دقيقة.. سوبر الأهلى والزمالك بالإمارات ×7 معلومات

محمد صلاح يزين التشكيل المثالى للجولة الـ25 بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح يزين التشكيل المثالى للجولة الـ25 بالدوري الإنجليزي

فيديو.. "صنع فى السجن".. أثاث خشبى راقى ومنتجات حيوانية بمعارض السجون

فيديو.. "صنع فى السجن".. أثاث خشبى راقى ومنتجات حيوانية بمعارض السجون

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة