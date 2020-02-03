سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 فبراير 2020 11:07 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

للرياضيين.. الاستماع إلى الموسيقى يجعل التمرين أسهل وأكثر فائدة

الإثنين، 03 فبراير 2020 09:00 م
للرياضيين.. الاستماع إلى الموسيقى يجعل التمرين أسهل وأكثر فائدة الاستماع إلى الموسيقى أثناء التمارين - أرشيفية
كتب بيتر إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصبحت الصالات الرياضية مزدحمة، ويحاول الكثير من الناس إنشاء روتين تمرين لتحسين صحتهم، ويمكن أن يكون الفرق بين النجاح والعودة إلى أحضان الأريكة الدافئة هو جعل التمرين أكثر سهولة وفعالية.

وفى هذا السياق، كشفت دراسة علمية حديثة نشرت مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews"، أن  الاستماع إلى الموسيقى ذات الوتيرة الأعلى يقلل من الجهد المتصور الذي ينطوي عليه التمرين ويزيد من فوائده.

وكانت هذه الآثار أكبر في تمارين التحمل العادية، مثل المشاية، مقارنةً بالتمارين عالية الكثافة، مثل رفع الأثقال، ويأمل الباحثون فى أن تساعد هذه النتائج الناس على زيادة وتحسين عادات ممارسة الرياضة.

1517239881125.jpg--

يستمع كثير من الناس إلى الموسيقى أثناء ممارسة التمارين الرياضية وقد وثقت الدراسات السابقة بعض فوائد الموسيقى، وعلى سبيل المثال يمكن للموسيقى أن تصرف الانتباه عن التعب وعدم الراحة وزيادة المشاركة في التمرين.

ولتأكيد نتائج الدراسة بدأ الباحثون في دراسة تأثير إيقاع قطعة موسيقية على المتطوعات اللائي يؤدين إما تمرينًا على التحمل الخفيف (المشي على جهاز المشي) أو تمرينًا شديد القوة (باستخدام ضغط الساق).

وأكمل المتطوعات جلسات التمرين إما فى صمت، أو أثناء الاستماع إلى موسيقى البوب في أوقات مختلفة، وسجل الباحثون مجموعة متنوعة من المعايير، بما في ذلك آراء المتطوعات حول الجهد المطلوب لإكمال التدريبات ومعدل ضربات القلب أثناء ممارسة الرياضة، لأن ارتفاع معدل ضربات القلب يعني أن التمرين كان أكثر فائدة للياقة البدنية.

وأوضح البروفيسور لوكا أرديجو من جامعة فيرونا بإيطاليا: "وجدنا أن الاستماع إلى الموسيقى عالية السرعة أثناء ممارسة التمارين الرياضية أدى إلى أعلى معدل ضربات قلب وأقل مجهود مدروس مقارنة بعدم الاستماع إلى الموسيقى، وهذا يعني أن التمرين بدا وكأنه جهدا أقل، ولكنه كان أكثر فائدة من حيث تعزيز اللياقة البدنية.


فوائد الاستماع للوسيقى

فوائد الموسيقى

فوائد الرياضة

فوائد سماع الموسيقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسى يصدر توجيهات فورية بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة منذ 2011 بكامل طاقتها.. ويشدد على اتخاذ الإجراءات الداعمة للكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكنها من استعادة ممارسة نشاطها

الرئيس السيسى يصدر توجيهات فورية بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة منذ 2011 بكامل طاقتها.. ويشدد على اتخاذ الإجراءات الداعمة للكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكنها من استعادة ممارسة نشاطها

وزيرة الصحة: مصر بها أحدث اختبارات كورونا.. ولا إصابات بين العائدين من ووهان

وزيرة الصحة: مصر بها أحدث اختبارات كورونا.. ولا إصابات بين العائدين من ووهان

صلاح عبد الله فى كاريكاتير جديد.. ويعلق: صلاح قال لصاصا يديك الصحة وطولة العمر

صلاح عبد الله فى كاريكاتير جديد.. ويعلق: صلاح قال لصاصا يديك الصحة وطولة العمر

طبيب الأهلي يؤكد غياب رمضان صبحى عن مواجهة بيراميدز

طبيب الأهلي يؤكد غياب رمضان صبحى عن مواجهة بيراميدز

التعليم: مجموع ثالثة ثانوى العام المقبل من 410 درجات والتقييم إلكترونى

التعليم: مجموع ثالثة ثانوى العام المقبل من 410 درجات والتقييم إلكترونى

شاهد.. "مصر مفيهاش كورونا".. أحدث تصريحات منظمة الصحة العالمية

شاهد.. "مصر مفيهاش كورونا".. أحدث تصريحات منظمة الصحة العالمية

وزيرة الصحة بملابس الحجر الصحى بمطار العلمين لاستقبال العائدين من الصين

وزيرة الصحة بملابس الحجر الصحى بمطار العلمين لاستقبال العائدين من الصين

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 3-2-2020 وعيار 24 بـ190.68ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 3-2-2020 وعيار 24 بـ190.68ريال

وزير التعليم عن تأجيل الدراسة: لا يوجد أى تغيير فى الوقت الحالى

وزير التعليم عن تأجيل الدراسة: لا يوجد أى تغيير فى الوقت الحالى

فيديو.. 6 توصيات من منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا

فيديو.. 6 توصيات من منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا

سقوط تشكيل عصابى لسرقة الأموال والذهب من المنازل بالقطامية

سقوط تشكيل عصابى لسرقة الأموال والذهب من المنازل بالقطامية

الرقابة الإدارية تطالب "الغرفة الهندسية" بإرسال بيانات الشركات والمصانع المتعثرة

الرقابة الإدارية تطالب "الغرفة الهندسية" بإرسال بيانات الشركات والمصانع المتعثرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة