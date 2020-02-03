كيف يهاجم فيروس كورونا جسمك وما الذى يجعله قاتلاً؟

كتبت فاطمة خليل

فيروس كورونا القاتل من أكثر مسببات الرعب فى العالم أجمع، حالياً حيث ينتشر بمعدل ينذر بالخطر- منذ ظهور أول حالات فى سوق ووهان فى الصين، ثم انتشاره من دولة لأخرى، حيث ظهرت حالات مؤكدة فى 26 دولة حول العالم، وقال الخبراء إن فيروس كورونا ينتشر قبل ظهور الأعراض، مما يجعل احتوائه أكثر صعوبة، ووفقاً لموقع "دايلى ستار".

ذكرت منظمة الصحة العالمية وهيئة الصحة البريطانية (NHS) إن أعراض فيروس كورونا عادة ما تشمل:

-الشعور بالتعب.

-صعوبة في التنفس.

-ارتفاع درجة الحرارة.

-السعال.



فيروس كورونا

كيف يهاجم فيروس كورونا جسمك؟



فيروسات كورونا شائعة جدًا في الحيوانات، ولكن في حالات نادرة يتحول الفيروس إلى طفرة ويصيب البشر.

والحالات المبكرة تميل إلى أن تكون منخفضة للغاية، ثم تحدث المزيد من الطفرات وينتشر المرض أو عدوى فيروس كورونا بين الناس على نطاق أوسع.

الفيروس يوجد في الجهاز التنفسي، وينتشر عبر قطرات الفم والأنف، يمكن أن ينتشر أيضًا عندما يلمس الشخص شيئًا ما ملوثًا بالقطيرات المعدية ولمس فمه أو أنفه أو عينه.

لماذا يعد فيروس كورونا قاتلاً؟



لا يوجد حاليًا أي لقاح أو علاج للفيروس وينتشر بسرعة، مما يجعله خطيرًا جدًا، وحذر بعض الخبراء من أن اللقاح قد لا يكون متاحًا لمدة تصل إلى عام.

وفي معظم الحالات الشديدة، يسبب الفيروس الالتهاب الرئوي، والذي يمكن أن يسبب صعوبة في التنفس، والتهاب الرئة وأحيانا الموت.

لا يمكن للمضادات الحيوية علاج الالتهاب الرئوي الفيروسي ولا يوجد حالياً أي أدوية مضادة للفيروسات لفيروس كورونا.

وقال البروفيسور جون مكبرايد ، وهو طبيب أمراض معدية بجامعة جيمس كوك: "إذا لم يكن الأمر أسوأ من نزلات البرد الشائعة، فربما لن نشعر بالقلق الشديد، لكن حوالي 25 % من الأشخاص المصابين حتى الآن يعانون من مرض شديد ويحتاجون إلى المستشفى."

وأشار إلى أن هذا الرقم أعلى من الأنفلونزا وأعلى بكثير من نزلات البرد الشائعة، ومن هنا كان الاهتمام الدولي.

وتظهر فيروسات كورونا أعراضًا مماثلة لفيروسات الأنفلونزا، لكن فيروسات كورونا تستغرق وقتًا أطول بكثير حتى تظهر الأعراض، مما يجعل انتشار الفيروس أكثر سهولة.

إذا تحور الفيروس ، فسوف ينتشر بسرعة أكبر ويمكن أن يصيب الكثير من الناس.

يقول الخبراء إنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان الفيروس سيتغير، لكنه يُظهر حاليًا معدل تغير بطيء.