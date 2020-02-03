كيف يقتل كورونا؟.. تعرف على أهم الأعراض ومضاعفات الفيروس

كتبت أمل علام

كشف موقع "China Daily" أن الإصابة بفيروس كورونا قد يظهر بأعراض، وقد لا يصاب الشخص بأى أعراض، بينما قد تكون الأعراض حادة أو قاتلة بالنسبة للآخرين، وأهمها: الالتهاب الرئوى الحاد، الحمى، والسعال، وضيق في التنفس، الفشل الكلوي، سيلان الأنف، الإسهال. والأطفال أقل من عامين والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، أو الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة معرضون بشكل خاص للإصابة بمضاعفات حادة مثل الالتهاب الرئوي، وتم ربط اندلاع المرض بسوق هوانان للمأكولات البحرية بالجملة، بتفشى المرض، وهذا ما أدى إلى إغلاقه، وأوضحت السلطات أن انتقال العدوى من إنسان إلى آخر لعب دورًا فى تفشى المرض.



أعراض فيروس كورونا ومضاعفاته

لحم الحيوان

يمثل فيروس كورونا مجموعة واسعة من الفيروسات الموجودة فى الحيوانات التي يمكن أن تنتقل فى البشر ببعض الظروف، حيث إن الاتصال مع اللحوم والحيوانات البرية المختلفة التي تباع في ووهان هى أحد الأسباب المحتملة للإصابة بالأمراض البشرية، حيث كان السوق يحتوى على الضفادع الحية، والسمك، والدجاج، وسط الأماكن غير النظيفة، والذى كان مركزا وبؤرة تفشى فيروس كورونا، وتم حظر وسائل النقل العام وتوقف الرحلات الجوية، فالقيود الصارمة على سكان المدينة البالغ عددهم 11 مليون نسمة، والمصممة لمنع انتشار المرض، تعنى أن مجرد التسوق البسيط وتناول الطعام في الخارج أمر صعب.



فيروس كورونا

كل ما نعرفه عن فيروس كورونا القاتل في الصين

يقول العلماء إن الشخص المصاب بفيروس ووهان التاجي يستطيع أن ينشره بسعال بسيط أو عطس.

ما هو الفيروس التاجي؟

فيروس كورونا هو نوع من الفيروس الذي يمكن أن يسبب المرض فى الحيوانات والناس، وتنقسم الفيروسات إلى خلايا داخل مضيفها وتستخدمها لتكاثر نفسها، وتعطيل وظائف الجسم الطبيعية، تتم تسمية فيروسات كورونا باسم الكلمة اللاتينية "كورونا"، والتى تعنى التاج، لأنها مغطاة بقذيفة مسننة تشبه التاج الملكي، الفيروس التاجي من ووهان هو فيروس لم يسبق له مثيل من قبل، تم تسميته حاليًا باسم 2019-nCoV ، وليس له اسم أكثر تفصيلًا لأنه لا يُعرف عنه سوى القليل.

وقالت الدكتورة هيلينا ماير، من معهد بيربرايت، إن فيروسات كورونا، هى مجموعة من الفيروسات التى تصيب مجموعة واسعة من الأنواع المختلفة بما فى ذلك البشر والماشية والخنازير والدجاج والكلاب والقطط والحيوانات البرية. حتى تم التعرف على فيروس كورونا الجديد لم يكن هناك سوى 6 فيروسات كورونية مختلفة معروفة بإصابة البشر، أربعة من هذه الأمراض تسبب مرضًا شائعًا معتدلًا، ولكن منذ عام 2002 ظهر نوعان من الفيروسات التاجية الجديدة التي يمكن أن تصيب البشر وتؤدى إلى مرض أكثر شدة، وهى متلازمة الجهاز التنفسي الحاد (السارس)، ومتلازمة الجهاز التنفسي في الشرق الأوسط (MERS).

وأكد الموقع: "من المعروف أن فيروسات كورونا قادرة على التحور من حين لآخر ومن فصيلة إلى أخرى، وهذا ما حدث في حالة السارس، وفيروس كورونا، وفيروس كورونا التاجى، بسبب الأصل الحيواني للفيروس الذى لم يعرف بعد".

جدير بالذكر أن عمدة مدينة ووهان تشو زيان وانج كان قد كشف أن حوالى 5 ملايين شخص غادروا ووهان قبل إغلاق المدينة، وتوجه معظمهم إلى مدن أخرى في مقاطعة هوبى، حيث يبحث المسئولون عن الأماكن التى توجهوا إليها، والذين قد يكونوا السبب فى انتشار العدوى خارج مدينة ووهان، وذلك وفقا لما ذكره موقع "China Daily".

وأشار الموقع إلى أن ووهان تبعد بضع ساعات بالقطار عن معظم مدن الصين المهمة، مما يجعلها مركزًا رئيسيًا في شبكة قطارات الركاب عالية السرعة في الصين، المدينة بها واحدة من أكبر 10 اقتصادات في الصين، وهي بوابة لـ9 محافظات، وقد أثار هذا مخاوف من انتشار المرض بسرعة خلال الهجرة الجماعية للأشخاص.

الممرات المائية فى ووهان

ووهان هي واحدة من أكبر الموانئ الوسيطة على طول نهر اليانجتسى الصيني، مع السفن التي تربط المدينة بشانغهاي، وتشونج تشينج، ويبلغ طول نهر اليانجتسي 6،397 كيلومتراً، وهو أطول نهر في آسيا، وثالث أطول نهر في العالم، يتم استخدامه لشحن الأغذية، والمنتجات والنقل العام.

وأوضح الموقع أن الحيوانات البرية التي تباع في هوانان سوق المأكولات البحرية، تم إغلاقه فى الأول من يناير بعد اندلاع الفيروس، ويأتى ذلك فى الوقت الذى ارتفع فيه عدد الوفيات الرسمي للوباء بين ليلة وضحاها في الصين، بالإضافة إلى وصول الفيروس إلى الفلبين.

وأضاف الموقع: "انتشر فيروس كورونا، الذي تم الإبلاغ عنه لأول مرة في ووهان أواخر العام الماضي بسرعة في جميع أنحاء العالم، وأغلقت السلطات الصينية العديد من المدن في مقاطعة هوبي الصينية، وتم تعليق الرحلات الجوية الدولية إلى الصين، فقد تم الإبلاغ عن أول حالات الإصابة بمرض الغموض في ديسمبر في ووهان، عاصمة مقاطعة هوبى الصينية".