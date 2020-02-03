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كورونا يحرم الأمهات من أطفالهن.. صينية تحتضن طفلتها بـ"عناق هواء"..فيديو

الإثنين، 03 فبراير 2020 07:38 م
كورونا يحرم الأمهات من أطفالهن.. صينية تحتضن طفلتها بـ"عناق هواء"..فيديو ممرضة تحتضن ابنتها عن بعد بعد تجنيدها لعلاج مرضى كورونا
كتبت أمل علام

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"أمي "، أفتقدك حقًا": يظهر مقطع فيديو مؤثرًا أم صينية تعمل فى مستشفى مصابى بفيروس كورونا التاجى تمنح ابنتها البالغة من العمر 9 سنوات، "عناق هواء" من منطقة الحجر الصحى، قامت ليو هايان بمحاكاة عناق لابنتها "تشنج شيوين" بعد أن بعدت عنها أثر تجنيدها هى و39 من الممرضين الآخرين لعلاج المرضى فى ووهان.

طفلة ترغب فى حضن والدتها الممرضة عن بعد لانها فى الحجر الصحى بمدينة ووهان
طفلة ترغب فى حضن والدتها الممرضة عن بعد لانها فى الحجر الصحى بمدينة ووهان

قالت "ليو هايان" لم نرى بعضنا البعض لـ 10 أيام بعد أن تم تجنيدها وسط الوباء، فقد أخبرت الممرضة ابنتها شيوين بأنها "تقاتل وحشًا" وستعود إلى المنزل عندما تُهزمه.

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، هذه هى اللحظة التى تُجبر فيها ممرضة فى الخطوط الأمامية تعالج المرضى فى مستشفى مصاب بالفيروس التاجى على إعطاء ابنتها "عناق هواء" من داخل منطقة الحجر الصحى، حيث تم استدعاء "ليو هايان"، للعمل بوحدة الأمراض المعدية، في مستشفى مقاطعة فوجو الشعبية بمقاطعة خنان الصينية الشهر الماضى مع تصاعد الوباء.

الممرضة قبل تجنبدها من يناير هى و39 اخرين
الممرضة قبل تجنبدها من يناير هى و39 اخرين

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم ترى الممرضة ابنتها تشنج شيوين البالغة من العمر 9 سنوات منذ 10 أيام بعد تجنيدها مع 39 من العاملين الطبيين الآخرين، كانوا يعيشون مع بعضهم البعض فى 31 يناير، ولكنهم اضطروا للوقوف على بعد أمتار لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتظهر الصور ليو، وهى ترتدي ملابس واقية، وقناع للوجه، وتقف على بعد عدة أمتار من ابنتها بينما تنهمر الفتاة الصغيرة وتقول: "أمى"، أفتقدك حقًا.

وناولتها الطعام عن بعد
وناولتها الطعام عن بعد

عندما تسأل الفتاة عما إذا كان بإمكان والدتها "العودة إلى المنزل عاجلاً"، تقول بأن والدتها ليو تخبرها بأنها "تقاتل وحشًا" وبمجرد هزيمة الفيروس "ستعود أمى إلى المنزل".

تودع ابنتها
تودع ابنتها

في نهاية شريط الفيديو تضع شينج شوين كيسًا بلاستيكيًا به زلابية مطبوخة طازجة على الأرض، داخل منطقة الحجر الصحى لكى تأخذها والدتها عندما تغادر، حيث انفصلت الأسرة فى يناير عندما تم تجنيد السيدة ليو مع 39 من الممرضات والطبيب لعلاج عدد متزايد من مرضى الفيروس.

الممرضة قبل اندلاع الفيروس
الممرضة قبل اندلاع الفيروس

من أين يأتي الفيروس؟

لا أحد يعرف بالتأكيد، تميل الفيروسات التاجية عمومًا إلى نشأة الحيوانات، يُعتقد أن فيروسات السارس وفيروس كورونا المماثلة نشأت في قطط وجمال الزباد على التوالي.

كانت أول حالات الإصابة بالفيروس في ووهان من أشخاص يزورون أو يعملون في سوق للحيوانات الحية في المدينة، والذي تم إغلاقه منذ ذلك الحين للتحقيق.

على الرغم من أن السوق يعد سوقًا للمأكولات البحرية، إلا أنه تم بيع الحيوانات الميتة، والحيوانية هناك، بما في ذلك أشبال الذئاب، والسمندل، والثعابين، والطاووس، ولحوم الإبل.

وقالت "ديلى ميل "الخفافيش هي المشتبه الرئيسي، فى الاصابة بفيروس كورونا، قال باحثون في الأكاديمية الصينية للعلوم في بيان صدر حديثًا: "قد يكون المضاد الطبيعي لفيروس ووهان" مضيفًا طبيعيًا  لكن بين الخفافيش والبشر قد يكون هناك وسيط غير معروف.

اعتقد مقال آخر في مجلة علمية أن الفيروس كان لثعابين مصابة، والتي ربما تكون قد نقلتها إلى الناس في السوق في ووهان.

حلل باحثو جامعة بكين جينات الفيروس التاجي، وقالوا إنهم يقارنون الفيروسات التي من المعروف أنها تؤثر على الثعابين، قالوا: "تشير النتائج المستخلصة من تحليلنا التطوري لأول مرة إلى أن الثعبان هو أكثر مستودعات الحيوانات البرية احتمالًا في الاصابة بفيروس كورونا 2019nCoV- ، وفقا لما نشرته مجلة علم الفيروسات الطبية.

 


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