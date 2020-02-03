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فيروس كورونا يتسبب فى عراك بين أمهات بأستراليا

الإثنين، 03 فبراير 2020 03:26 م
فيروس كورونا يتسبب فى عراك بين أمهات بأستراليا فيروس كورونا - صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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تسبب نقاش بشأن فيروس كورونا فى اندلاع عراك عنيف بين مجموعة من الأمهات فى أستراليا، أفضى إلى إصابة اثنين منهما بالإغماء ونقلهما إلى أقرب مستشفى، حسبما أوردت شبكة "فوكس نيوز". وبدأ الأمر بمناقشة اعتيادية بين اثنين من الأمهات فى سيدنى، لينتهى بنقل الاثنتين إلى المستشفى، حسبما أعلنت الشرطة المحلية.

وقالت شرطة المدينة، "النقاش تطور سريعا إلى عراك بالأيدى وتدافع وصفع، ثم وقعت الاثنتان على الأرض، وأصيبتا بالإغماء، وذلك رغم محاولات المارة بالتدخل".

النقاش بين السيدتين، دار بشأن الآثار الصحية لفيروس كورونا الجديد بعد تفشيه وإصابة الآلاف، لكن دون أن تنجح إحداهما فى إقناع الأخرى.

وأصيبت السيدتان ببعض الإصابات، وعولجت إحداهما من إصابة فى الرأس والكتف وجرح فى الذراع، والأخرى تلقت علاجا لإصابات متعددة فى الجسم.

وذكرت الشرطة أن الإصابات لم تكن خطيرة لهذا خرجتا من المستشفى مع استمرار التحقيق فى الواقعة.

وبحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن السلطات الصينية ارتفع عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين إلى 361 شخصًا، و17 ألفًا و205 حالات إصابة مؤكدة بالفيروس، في ظل استمرار تفشي الوباء.

 


فيروس كورونا

استراليا

سيدنى

كورونا

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