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فيديو.. 6 توصيات من منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا

الإثنين، 03 فبراير 2020 01:00 م
فيديو.. 6 توصيات من منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا جانب من مؤتمر منظمة الصحة العالمية
إعداد ـ كامل كامل

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كشف تقرير إحصائى لمنظمة الصحة العالمية عن عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا القاتل طبقًا لآخر تحديث عن ارتفاع حالات الإصابة إلى 11821 بالصين فقط بالإضافة إلى ظهور حالات إصابات بـ 23 دولة أخرى من دول العالم بفيروس كورونا

وأوضح بيان منظمة الصحة العالمية، أن هناك 11821 حالة بالصين 17 حالة إصابة باليابان و12 حالة بكوريا الجنوبية و6 حالات بفيتنام و16 حالة بسنغافورة و12 حالة إصابة بأستراليا.

وأضافت منظمة الصحة العالمية، أنه ظهرت 8 حالات مصابة بفيروس كورونا فى ماليزيا وحالة واحدة بكامبوديا وحالة إصابة بالفلبين و19 حالة إصابة بتايلاند وحالة إصابة بنيبال وحالة بسيرلانكا وحالة واحدة بالهند و7 حالات بالولايات المتحدة الأمريكية و4 حالات بكندا و6 حالات بفرنسا وحالة إصابة واحدة بفيروس كورونا بفنلندا و7 حالات إصابة بألمانيا وحالتين بإيطاليا وحالتين بروسيا وحالة بإسبانيا وحالة إصابة بالسويد وحالتين بالمملكة المتحدة و4 حالات بالإمارات بإجمالى 11953 حالة إصابة بفيروس كورونا.

ويستعرض "اليوم السابع" من خلال الفيديو التالى توصيات منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا.

 

ـ الإسراع فى إنتاج اللقاحات والعلاجات ومجابهة الشائعات والمعلومات الخاطئة

ـ مراجعة أنظمة الترصد بالدول والوقوف على مواطن الضعف

ـ تقييم الموارد المطلوبة للعزل والاهتمام بالحالات المصابة

ـ دعم الدول ذات الأنظمة الصحية الضعيفة

ـ مشاركة الدول للبيانات والمعلومات مع منظمة الصحة العالمية

ـ التعاون المشترك والتضامن والتنسيق بين الدول، كون الخطر يواجهنا جميعا.


منظمة الصحة العالمية

كورونا

فيروس كورونا

الاصابة بكورونا

اليوم السابع بلس

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