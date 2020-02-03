فيديو.. إمام بالمنوفية يتبادل "اللعن" مع شخص داخل مسجد لخلافات مالية بينهما

المنوفية - محمد فتحى

شهد مسجد سيدى يوسف بقرية البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية،واقعة غريبة وذلك عندما قام الشيخ أيمن أبو المعاطي يوسف عبد الله إمام مسجد الشهداء بالبتانون التابعة لمركز شبين الكوم بالملاعنه والدعاء على خصم له بسبب خلافات مالية على منظومة النظافة بالقرية .

وحضر الإمام والخطيب وأسرته بالمسجد وقام بالدعاء والملاعنه على أحد أهالى قرية البتانون بسبب خلافات بينهم ،الأمر الذى أثار حالة من الاستياء والغضب بين أهالى القرية والقرى المجاورة.

وشهد الفيديو انتشار واسع على وسائل التواصل الإجتماعي ، وسط حالة من الغضب بين المواطنين ، مطالبا وزارة الأوقاف بالتدخل واتخاذ اجراءات صارمة لمنع تكرار الواقعة فى بيوت الله.

وقال أحد المواطنين تحت عنوان كارثة يا وزير الأوقاف، أن هناك أحد الشيوخ قام بالملاعنة بين شخصين فى سرقة، بأحد مساجد المنوفية،مطالبا الأزهر بضرورة اصدار فتوى فى ذلك ،مطالبا بضرورة إيقاف تلك الأشياء التي تشوه الدين.

ومن جانبه أكدت مديرية الأوقاف فى محافظة المنوفية، أنه جارى التحقيق فى الواقعة وسيصدر قرارا فيها من قبل الوزارة.