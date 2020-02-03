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فيتنام تغلق مدارسها فى 14 مقاطعة لمنع تفشى فيروس كورونا

الإثنين، 03 فبراير 2020 03:08 م
فيتنام تغلق مدارسها فى 14 مقاطعة لمنع تفشى فيروس كورونا كورونا
كتب خالد إبراهيم

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مازال الرعب مسيطرا على كافة أنحاء العالم، بسبب فيروس كورونا، والذى قتل العشرات، وربما المئات من البشر، خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث قامت كثير من الدول بفرض حالات الطوارئ، واجلاء رعاياها من ووهان بؤرة انتشار الفيروس.

 

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، فإن السلطات فى فيتنام أغلقت اليوم الاثنين المدارس فى 26 مقاطعة على الأقل من بين مقاطعات البلاد البالغ عددها 64 فى أعقاب توجيه حكومى بإغلاقها لمدة 7 أيام فى محاولة لمنع تفشى فيروس كورونا الجديد.

 

ولن يحضر حوالى 15 مليون من أصل 24 مليون طالب فى البلاد الدراسة بداية من اليوم الاثنين، وووقع رئيس الوزراء الفيتنامى نجوين شوان فوك التوجيه فى وقت متأخر من يوم الأحد.

 

تم تأكيد إصابة 3 مواطنين فيتناميين اضافيين بالفيروس يوم الأحد، مما رفع العدد الإجمالى للحالات المؤكدة فى البلاد إلى 8 وتشمل الحالات المصابة مواطنين صينيين، وأمريكى فيتنامى و4 مواطنين فيتناميين.

 

وكان فيتنام قد أعلنت عن وجود 92 حالة مشتبه بها بأعراض مثل ارتفاع الحرارة والسعال، بما فى ذلك بعض الذين زاروا المناطق المصابة فى الصين. من بينهم 27 لا يزالون فى الحجر الصحى فى انتظار ظهور نتائج الاختبارات المعملية.


فيتنام

مدارس

فيروس كورونا

كورونا

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