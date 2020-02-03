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علامات تظهر على طفلك بتقولك عنده "بروجيريا".. اعرفى مضاعفاتها

الإثنين، 03 فبراير 2020 10:00 م
علامات تظهر على طفلك بتقولك عنده "بروجيريا".. اعرفى مضاعفاتها بروجيريا-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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البروجيريا أو "الشيخوخة المبكرة" من الأمراض الوراثية النادرة التى يتعرض لها الأطفال وتسبب علامات العجز على ملامح الطفل، ومنها النمو البطىء وفقدان الشعر وظهور عروق الوجه، كما يتعرض الطفل لمشاكل صحية عديدة، وحسب ما ذكره موقعwebmd فإن هناك علامات تدل على إصابة طفلك بالبروجيريا وهى:

علامات الاصابة بمرض البروجيريا عند الأطفال

1:تباطؤ شديد فى النمو مع انخفاض الوزن والطول عن المعدل الطبيعي.

2:وجه صغير شفاه رفيعة.

3:تكون رأس الطفل كبيرة عن حجمه وغير متجانسة مع الوجه.

4:عيون الطفل بارزة مع انغلاق غير كامل لجفون العين.

5:تساقط الشعر والرموش والحواجب.

6:ظهور تجاعيد بالوجه.

7:نبرة صوت الطفل مرتفعة عن الطبيعى.

كما يعانى الطفل من بعض المشاكل الصحية التى تؤثر عليه ومنها:

1:يعانى الطفل من مشاكل فى القلب والأوعية.

2:يعانى الطفل من فقدان فى السمع.

3:تشوهات فى الهيكل العظمى وهشاشة العظام.

فى الغالب تكتشف الشيخوخة المبكرة عند الطفل خلال فترة الرضاعة والطفولة المبكرة وفيه تظهر على الطفل علامات الشيخوخة والعجز ونقص النمو وفى هذه الحالة يجب زيارة الطبيب فورا لأجراء الفحوصات اللازمة لاكتشاف وتحديد المرض.

لا يوجد حتى الآن سبب محدد للإصابة بالبروجيريا ولكن هناك عوامل تزيد من خطر الاصابة به ومنها نمط الحياة والمشكلات البيئية، وعلى المدى البعيد يؤثر المرض على صحة الطفل، ويسبب مشاكل فى الأوعية الدموية التى تغذى المخ ومشاكل فى القلب.

حتى الان لم يتم اكتشف لعلاج مرض الشيخوخة المبكرة أو البروجيريا ولكن ينصح الاطباء بالاهتمام بالرعاية الصحية للطفل وتناول الأدوية التى تحافظ على صحة القلب والشرايين وخفض مستوى الكولسترول فى الجسم، مع دعم الطفل نفسيا لان مرض الشيخوخة يعرضه لمشاكل نفسيه كثيرة بسبب اختلاف شكله.


بروجيريا

البروجيريا

امراض الشيخوخة المبكرة

الشيخوخة

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