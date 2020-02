عاصفة ثلجية تحوم فى منطقة جبال ترومس بالنرويج.. فيديو

التقطت احدى الكاميرات مقطع فيديو لعاصفة ثلجية نادرة تحوم في جبال ترومس في النرويج يوم 28 يناير، وتنبأ البعض بأنها مقدمة لعاصفة ثلجية قوية تضرب هذه المنطقة من النرويج خلال أيام، ولكن علقت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية على مثل هذه الظواهر بأنها تحدث عندما تعمل قص الرياح السطحية على توليد دوامة فوق الغطاء الثلجي مما يؤدي إلى رفع عمود من جزيئات الثلج من الأرض.

A rare "snow devil" was spotted swirling in the mountains of Troms, Norway. https://t.co/LnrYO083Pm pic.twitter.com/cvn8UPwxhh