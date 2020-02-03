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ظهور علامات على حلمة الثدى.. متى يجب أن تشعرى بالقلق؟

الإثنين، 03 فبراير 2020 06:00 ص
ظهور علامات على حلمة الثدى.. متى يجب أن تشعرى بالقلق؟ سرطان الثدى
فاطمة ياسر

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تعرض حلمة الثدي لبعض التغيرات تعد دليلا علي الإصابة ببعض الأمراض لدي النساء، والتي يجب توخي الحذر منها، فعند تعرض الحلمة لتغير في الشكل أو الملمس أو اللون أو الحجم، فهنا يجب التعرف إذا كان هذا الأمر طبيعي، ولذا عليك تعرف علي هذا الأمر وفقا لموقع "thehealthy" 

وأوضح التقرير، أن حلمة الثدي تساهم بشكل كبير في إخبارك عن أحوال صحتك وهذا ما سنتعرف عليه خلال التقرير التالي:

-الحلمة كبيرة أو صغيرة
 

حجم حلمتك لا يعني شيئًا، أي أنه في حالة حلمة الثدي الكبيرة أو الصغيرة لا تعني أنك أكثر أو أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي.

-لون الحلمة

سواء كانت حلمتك شاحبة ويمكنك رؤية عروقك الزرقاء ، أو أنها لديها ظلال غنية باللون البني ، فلا داعي للقلق ، فهي طبيعية تمامًا، فاللون الحلمة لا يدل على الصحة بأي شكل من الأشكال، فالاستثناء هنا هو إذا تحولت حلمتك فجأة إلى اللون الأحمر، فيكون هذا علامة علي الإصابة بسرطان الثدي.

-الحلمة المقلوبة
 

أثبتت العديد من الدراسات أن الحلمة المقلوبة ليست علامة علي الإصابة بسرطان الثدي، ولا داعي للقلق، فتشير التقديرات إلى أن ما بين 10 إلى 20 في المائة من الأشخاص الذين لديهم ثدي يتعرضون للإصابة بالحلمة المقلوبة.

- هناك إفرازات تخرج من حلماتك

أشار التقرير إلى أن  جميع القنوات في الثدي تتجمع في الحلمة، وهذا هو السبب في الرضاعة، ولكن بعض النساء يتعرضن لنزول بعض الإفرازات من الحلمة،  وفي حالة نزول إفرازات مدممة أي يصاحبها دم فيجب عليكي  الذهاب للطبيب للإطمئنان علي حالتك الصحية لأنها علامة علي الإصابة بالسرطان.

 


مشاكل الثدى

سرطان الثدى

علامات سرطان الثدى

افرازات الثدى

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