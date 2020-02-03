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طبيب كندى: الأقنعة المالحة يمكنها قتل فيروس كورونا

الإثنين، 03 فبراير 2020 09:13 ص
طبيب كندى: الأقنعة المالحة يمكنها قتل فيروس كورونا الفريق الطبى لمكافحة كورونا
أوتاوا (أ ش أ)

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قال الكندى هوى جيك أستاذ الطب الحيوى فى جامعة "ألبرتا"، إن الأقنعة الجراحية قد تسبب ضررًا أكبر من نفعها، إذا تم التعامل معها بشكل غير صحيح للوقاية من فيروس كورونا، لذلك قام بإنشاء غلاف يمكنه تغيير ذلك الأمر، وأوضح جيك أن هناك مشكلتين رئيسيتين فى استخدام الأقنعة الجراحية للحماية من الفيروس، الأولى أن هذه النوعية من الأقنعة قادرة على التقاط قطرات ماء محملة بالفيروس العالق بها، لينتشر الفيروس في الجهاز التنفسي، والثانية هى أن هذه الأقنعة قد تحجب بعض الفيروسات، إلا أنها لا تقتلها، لذلك عندما يقوم الأشخاص بإزالة الأقنعة المستخدمة، يمكن أن تنتقل الفيروسات منها إلى أصابع المستخدم أو غيرها من الأسطح التي تم لمسها بشكل شائع.


ومع وضع هذه المشكلات في الاعتبار، صمم جيك، وفريقه البحثي، طبقة لقتل الفيروسات يمكن تطبيقها على مواد ترشيح القناع التقليدية، وتتكون هذه الطبقة بشكل أساسي من نوعين، هما "كلورايد الصوديوم"، وكلورايد البوتاسيوم"، فعندما تتلامس قطرة من أي حجم مع الطلاء تذوب الأملاح فيها، وبينما تتبخر هذه القطرة، تتبلور الأملاح الذائبة داخلها، وتعمل حواف بلورات الملح على صيد الفيروسات وقتلها.


وقال جيك "لقد اختبرنا نظامنا على 3 فيروسات مختلفة من الإنفلونزا..وأظهرنا أن الفيروس الموجود على سطح قناع ملوث مغلف، يتم تحييد نشاطه في غضون 5 دقائق ويقضى عليه بالكامل خلال 30 دقيقة".

وقالت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، إن إجمالى حالات الوفاة بفيروس كورونا فى البلاد ارتفع الأحد، إلى 361، وأضافت أنها سجلت 56 حالة وفاة جديدة فى إقليم هوبى وحالة واحدة فى بلدية تشونجتشينج، وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 17205.

 وفى السياق ذاته، قالت لجنة الصحة فى إقليم هوبى الصينى، بؤرة تفشى فيروس كورونا، إنها سجلت 56 حالة وفاة جديدة من الفيروس، يوم الأحد ليصل عدد الوفيات إلى 350، وأكد الإقليم أيضا 2103 حالات إصابة جديدة ليصل إجمالى عدد الإصابات إلى 11177.

وذكر تلفزيون الصين المركزى، أمس الأحد، نقلا عن لجنة الصحة الوطنية أن عدد وفيات فيروس كورونا الجديد داخل البلاد بلغ 304 حالات بنهاية أمس السبت وذلك بزيادة 45 حالة عن اليوم السابق، وسُجلت كل حالات الوفيات الجديدة فى إقليم هوبى بؤرة انتشار الفيروس. وأعلنت ووهان عاصمة الإقليم عن وفاة 32 شخصا بالفيروس


كورونا

فيروس كورونا

انتشار فيروس كورونا

الاقنعه المالحه

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