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ضبط عامل بحوزته 12 طربة حشيش قبل بيعها على طريق الطليحات بسوهاج

الإثنين، 03 فبراير 2020 03:31 م
ضبط عامل بحوزته 12 طربة حشيش قبل بيعها على طريق الطليحات بسوهاج المضبوطات
سوهاج محمود مقبول

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تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة وسط الصعيد، من إلقاء القبض على عامل يقيم بناحية قرية نزلة القاضى دائرة مركز شرطة طهطا وذلك أثناء قيامه بترويج كمية كبيرة من المواد المخدرة بلغت حوالى 12 طربة حشيش بإجمالى 2 كيلو من ذات المخدر.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء معتز توفيق، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بلاغا من منطقة وسط الصعيد، يفيد بورد معلومات لهم أكدت صحتها التحريات، مفادها قيام عامل بممارسة أعمال تجارة المخدرات وخاصة مخدر الحشيش متخذا من دائره مركزى طهطا وجهينة  مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

بعرض المعلومات على اللواء منتصر عدلى، مساعد المدير لمنطقة الوجه القبلى، قرر سرعة ضبط المتحرى عنه، متلبس بالحرز والحيازة، وتشكيل فريق بحث لتنفيذ عملية الضبط من خلال السير فى خطة بحث محكمة.

تم تشكيل فريق البحث بإشراف العقيد محمد الضبع رئيس منطقة وسط الصعيد، والعقيد أحمد المشنب،رئيس فرع سوهاج وذلك بالإشراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة  برئاسة الرائد محمد جادالله  رئيس وحدة المباحث.

عقب تقنين الإجراءات، واستئذان النيابة العامة تبين من التحريات قيام كرم . م . أ . ح سنة عامل ويقيم بناحية قرية نزلة القاضى دائرة طهطا أثناء تواجده بطريق قرية الطليحات دائرة مركز شرطة جهينة لترويج كمية من المواد المخدرة وتسليمها لأحد الأشخاص مستخدما فى ذلك دراجة بخارية.

تم الدفع بمأمورية من ضباط الإدارة بالإشتراك وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا  مدعومين بمجموعات قتاليه من قطاع الأمن المركزي بسوهاج أسفرت عن ضبط المتهم وبحوزته 12 طربة حشيش وزنت 2 كيلو تقريبا كما تم ضبط دراجة بخارية ومبلغ مالى 150 جنيه جزء من حصيلة البيع وهاتف محمول وحال مشاهدة المتهم الثانى للقوات لاذ  بالفرار وتم إلقاء القبض على المتهم الأول.

بمواجهة المتهم أعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والدراجة البخارية للتنقل بها والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والمبلغ المالى من جزء من حصيله نشاطه تم تحرير محضرا بالواقعة برقم 342 وجار العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.


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