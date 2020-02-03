صور .. معرض للفنون التشكيلية فى أسبوع فتيات الجامعات فى الفيوم

المنوفية - محمد فتحى

تفقد الدكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الشباب ورشة عمل الفنون التشكيلية للأعمال المتخصصة وغير المتخصصة لطالبات جامعة المنوفية المشاركات فى النشاط الفنى بأسبوع فتيات الجامعات الخامس المقام بجامعة الفيوم، برفقة إبراهيم محجوب المشرف المختص بالنشاط الفنى.

ويضم منتخب جامعة المنوفية فى ورشة الفنون التشكيلية للأعمال غير المتخصصة، الطالبتان، نورهان على عمر، بالفرقة الثانية لكلية التربية، وأسماء أحمد شرف الدين، بالفرقة الثانية كلية التجارة.

كما تفقد شاهين، معرض أعمال الفنون التشكيلية للأعمال المختصصة، المشارك به الطالبات، عبير أشرف موسى، من كلية التربية النوعية، والمشاركة فى مجال الجرافيك، والطالبة أسماء سعيد أحمد، من كلية التربية النوعية، والمشاركة فى مجال الجرافيك، والطالبة أميرة أحمد عبد الستار، من كلية التربية النوعية، والتى تشارك فى مجال الجرافيك، والطالبة آية أسامة عبد الحميد، من كلية التربية النوعية، والتى تشارك فى مجال التصوير الزيتي، والطالبة آلاء رضا عباس، كلية التربية، فى مجال الأشغال الفنية.

ويضم منتخب جامعة المنوفية للفنون التشكيلية غير المتخصصة، 6 طالبات وهن، شروق محمد حامد من كلية التربية طفولة، وتشارك فى محال التصوير الزيتي، وندى أحمد حسين، من كلية الآداب، وتشارك فى الجرافيك، نورهان على عمر، من كلية التربية، مجال التصوير الزيتي، وشيماء أحمد نجم، من كلية الآداب بمجال الفوتوغرافي، وإحسان محمد عبد الشافي، من كلية الآداب، بمجال الأشغال الفنية، ونورا محمد صلاح، من كلية الآداب بمجال الأشغال الفنية أيضا.

وشهد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية انطلاق فعاليات الدورة الثالثة والعشرين للمجلس التنفيذى لاتحاد جامعات العالم الإسلامي، والتى تستضيفها جامعة الشارقة، بدولة الإمارات العربية المتحدة، يومى 2 و 3 فبراير 2020، والتى شارك فى افتتاحها الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، الأمين العام لاتحاد جامعات العالم الإسلامي، والدكتور أحمد بن سالم العامري، مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، رئيس الدورة السابعة للمؤتمر العام للاتحاد، رئيس المجلس التنفيذى للاتحاد، ومديرى وممثلى الجامعات الأعضاء فى المجلس التنفيذي.

ويناقش المجلس تقريراً للأمين العام للاتحاد، عن الأنشطة التى نفذتها الأمانة العامة للاتحاد بين دورتى المجلس الثانية والعشرين والثالثة والعشرين، والتقرير المالى للاتحاد لسنة 2019، كما سيناقش المجلس تقريراً للأمين العام حول وضعية الاتحاد وآفاقه المستقبلية، ومناقشة طلبات انضمام عدد من الجامعات فى دول العالم الإسلامى إلى الاتحاد، الذى يضم فى عضويته حتى الآن 347 جامعة ومعهداً عالياً.

وقام رئيس الجامعة فى ختام حفل الافتتاح بإهداء درع الجامعة إلى الأمين العام للاتحاد، والتقى على هامش الحفل بقناة الشارقة للحديث عن ما تم خلال الاجتماع، ودور المجلس التنفيذى فى مواجهة التحديات التى تواجه تطور التعليم العالى، والمساهمة فى تعزيز القدرات العلمية للجامعات، وتمكين الجامعات الأعضاء، وتسليط الضوء على أنشطتها وإبراز قدراتها وتطلعاتها.