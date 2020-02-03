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صور .. مدير برنامج الغذاء العالمى للأمم المتحدة يزور مدرسة الفصل الواحد بالأقصر

الإثنين، 03 فبراير 2020 03:35 م
صور .. مدير برنامج الغذاء العالمى للأمم المتحدة يزور مدرسة الفصل الواحد بالأقصر زيارة مانجستاب هايلى
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت مدينة الطود شرق محافظة الأقصر،اليوم الإثنين،زيارة مانجستاب هايلى الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة مدير مكتب مصر وبرفقته مساعد أول المدير التنفيذي لمكتب روما،ووفد رفيع المستوى من برنامج الغذاء العالمي للاتحاد الأوروبي ".W F.P" لزيارة مدرسة "الفتاتيح المجتمعي" ذات الفصل الواحد، بنجع الفتاتيح بمدينة الطود.

 

وتابع مدير برنامج الأغذية العالمي في مصر، والوفد المرافق له خلال الزيارة تنفيذ مشروع المدرسة الذكية، الذي يتم تنفيذه في إطار التعاون بين برنامج الأغذية العالمي ووزارة التربية والتعليم، لتحويل المدارس المجتمعية لمدارس ذكية، وربطها ببنك المعرفة، في ضوء تطوير العملية التعليمية.

واستمع مانجستاب هايلي الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة مدير مكتب مصر، والوفد المرافق له إلى شرح عن المشروع، والذي تضمن تجديد المدرسة، وتدريب المعلمين على كيفية استخدام الأجهزة التكنولوجية،وعرض المحتوى التعليمي، وتطبيق منظومة إدارة الفصل الرقمية، وتحويل المدرسة إلى مركز خدمي لإفادة المجتمع المحلي،واستمع الوفد أيضاً إلى حديث بعض السيدات المعيلات التي تم تدريبها على بعض المشاريع المختلفة، ومساهمة بعض الجمعيات الأهلية في تنفيذ المشروعات من خلال القروض، حيث ساعدتهم المشروعات فى إعالة أسرهم، وذلك في ضوء تمويل المشاريع التي يقدمها البرنامج.

وتابع المدير القٌطرى لبرنامج الأغذية العالمى فى مصر والوفد المرافق له خلال الزيارة، تنفيذ عدد من الأنشطة المدرسية المختلفة داخل المدرسة من بينها تقديم درس علوم باستخدام مسرح العرائس، واستخدام عدد من الفيديوهات التعليمية عبر عرضها على شاشة البروجكتور، كما استمع الوفد إلى شرح عن المشروع الذي تضمن تجديد المدرسة وتدريب المعلمين على كيفية استخدام الأجهزة التكنولوجية وعرض المحتوى التعليمي وتطبيق منظومة إدارة الفصل الرقمية، وتحويل المدرسة إلى مركز خدمى لإفادة المجتمع المحلي، واستمع الوفد أيضا من بعض السيدات المعيلة التى تم تدريبهم على بعض من المشاريع المختلفة ومساهمة بعض الجمعيات الأهلية بالقروض لفتح مشاريع لهم والتى تساعدهم في إعالة أسرهم في إطار تمويل المشاريع التي يقدمها البرنامج.

 

مدير برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة (2)
مدير برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة 

 

مدير برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة (3)
مدير برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة 

 

مدير برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة (1)
مدير برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة 

 


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