صور.. محافظ القاهرة: سنقدم كل الدعم لتشغيل الشباب وتمويل مشروعاتهم

افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الملتقى الأول للتوظيف، الذى تنظمه محافظة القاهرة بحديقة الجزيرة تحت عنوان "استثمار الشباب"، والذى يستمر حتى الخامسة من مساء اليوم، حيث تفقد المحافظ تلقى الشركات طلبات الشباب للتوظيف، كما تفقد المحافظ معرض المشروعات الصغيرة المقام داخل الملتقى.

واستمع محافظ القاهرة للشباب أصحاب المشروعات التى تم تمويلها من جهاز المشروعات الصغيرة بالمحافظة، حيث عرض الشبب مشغولات يدوية، وأفكار للمشروعات، بالإضافة إلى عرض مشغولات شباب حى الأسمرات والذى لاقى اعجاب الجميع

وأكد محافظ القاهرة، أن العاصمة ستقدم كل الدعم الممكن للشباب وتمويل مشروعاتهم، من 10 آلاف جنيه حتى 10 ملايين جنيه، وأنها تعمل على الاهتمام بأفكار الشباب وتبنى افكارهم والعمل على تنفيذها، بالإضافة إلى توفير فرص العمل بالتنسيق مع القطاع الخاص وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .

وأضاف عبد العال، أن الملتقى يشارك فيه 38 شركة توظيف من بينها شركات كبرى ستقدم فرص عمل للشباب، و12 شركة تدريب تقدم منح تدريبية مجانية للشباب لتأهيلهم لسوق العمل، ويضم معرض لـ 41 مشروعا منتجا مقاما بالفعل على أرض الواقع ساهم فيها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمثال تشجيع لرواد الملتقى من الشباب على بدء مشاريعهم .

كما عقدت المحافظة صباح أمس المؤتمر الأول لريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية تحت عنوان " استثمار الشباب " فى إطار الاهتمام بتشجيع وتنمية المشروعات الصغيرة لشباب المحافظة تحت رعاية وبحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، و المهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط نائبًا عن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور سمير عبد المجيد مدير المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة القاهرة، والمهندس حاتم فخرى بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، والدكتور أيمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ورئيس مجلس البحوث الاقتصادية بأكاديمية البحث العلمى، بالإضافة إلى العديد من أساتذة الجامعات فى مجالات ريادة الأعمال والاقتصاد .