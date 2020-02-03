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الإثنين، 03 فبراير 2020 02:58 م
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صور.. طوابير المشاركين فى قداس خالد بشارة أمام كنيسة مارمرقس

الإثنين، 03 فبراير 2020 12:58 م
صور.. طوابير المشاركين فى قداس خالد بشارة أمام كنيسة مارمرقس طوابير المشاركين فى قداس خالد بشارة أمام كنيسة مارمرقس
كتب أحمد حمادة تصوير أشرف فوزى

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شارك المئات فى قداس الصلاة على الراحل خالد بشارة الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للتنمية، ظهر اليوم الاثنين، بكنيسة مارمرقس بمصر الجديدة.

واصطف المشاركون فى طابو طويل أمام الكنيسة امتد لأمتار طويلة لتقديم واجب العزاء، على أن يقام العزاء مساء نفس اليوم بكنيسة السيدة العذراء مريم " المرعشلى" بالزمالك فى تمام الساعة السادسة مساء.

وتوفى خالد بشارة، الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للتنمية، المالكة لنادى الجونة، إثر حادث تصادم فجر اليوم الجمعة، بين سيارته وسيارة أخرى بميدان الرماية بالجيزة.

 

ساميح ساويرس فى جنازة خالد بشارة
سميح ساويرس فى جنازة خالد بشارة

 

ساميح ساويرس
سميح ساويرس

 

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طوابير المعزين أمام كنيسة مارمرقس
 
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جانب من الطوابير
 
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المعزيون أمام الكنيسة 
 
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محيط كنيسة مارمرقس

 

بداية جنازة خالد بشارة (1)
 

 

بداية جنازة خالد بشارة (2)
 

 

بداية جنازة خالد بشارة (3)
 

 

بداية جنازة خالد بشارة (4)
 

 

بداية جنازة خالد بشارة (5)
 

 

بداية جنازة خالد بشارة (6)
 

 

بداية جنازة خالد بشارة (7)
 

 

بداية جنازة خالد بشارة (8)
 

 


خالد بشارة

الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للتنمية

كنيسة مارمرقس

قداس خالد بشارة

حادث تصادم

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