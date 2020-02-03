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صور.. طائرة عسكرية تُقل برتغاليين تصل لشبونة قادمة من ووهان الصينية

الإثنين، 03 فبراير 2020 06:47 ص
صور.. طائرة عسكرية تُقل برتغاليين تصل لشبونة قادمة من ووهان الصينية
وكالات

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وصلت طائرة عسكرية، تُقل مجموعة معظمها برتغاليون كانوا فى مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشى فيروس كورونا، إلى لشبونة فى وقت متأخر يوم الأحد.

وقالت وزيرة الصحة البرتغالية مارتا تيميدو، إن من تم إجلاؤهم، وعددهم 20 شخصا بينهم برازيليان، وافقوا على البقاء فى حجر صحى 14 يوما كإجراء وقائي، وهو بروتوكول تتبعه الكثير من الدول الأوروبية.

وهذه المجموعة جزء من مجموعة أكبر بلغ عددها 250 أوروبيا وصلوا إلى قاعدة عسكرية فى جنوب فرنسا صباح الأحد.

استقبلت وزارة الصحة فى البرتغال رعاياها عقب إجلائهم من منطقة ووهان الصينية عبر طائرة خاصة، وهبطت الطائرة التى تقل المواطنين فى البرتغال بقاعدة فيجو مادورو الجوية العسكرية فى لشبونة، بحسب صور بثتها وكالة "رويترز".

وفى السياق ذاته، قالت لجنة الصحة فى إقليم هوبى الصينى، بؤرة تفشى فيروس كورونا، إنها سجلت 56 حالة وفاة جديدة من الفيروس، يوم الأحد ليصل عدد الوفيات إلى 350، وأكد الإقليم أيضا 2103 حالات إصابة جديدة ليصل إجمالى عدد الإصابات إلى 11177.

وصباح أمس الأحد، استقبل مطار الرياض 10 طلاب سعوديين عقب إجلائهم من منطقة ووهان الصينية عبر طائرة خاصة، وفقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وعقب التنسيق التام مع وزارة الخارجية وسفارة المملكة العربية السعودية بالصين، وعقب إنهاء جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة وتقديم التسهيلات المطلوبة لنقلهم وتأمين سلامتهم.

وأوضحت وزارة الصحة أنه تم نقل الطلاب برفقة طواقم طبية متخصصة إلى سكن مناسب تم تجهيزه بالكامل لهم، تتوفر به العناية الطبية الكاملة، حيث سيتم عزلهم احتياطيا لمدة أسبوعين حتى يتم التأكد من سلامتهم وإجراء جميع الفحوصات المخبرية لهم للاطمئنان عليهم لضمان عدم انتقاله لأشخاص آخرين، فى إطار أعمال التقصى الوبائى والمتابعة المستمرة التى تقوم بها الصحة لفيروس كورونا المستجد.

اجراءات طبية فى استقبال مواطنى البرتغال
اجراءات طبية فى استقبال مواطنى البرتغال

 

اجراءات طبية فى البرتغال لاستقبال العائدين من الصين
اجراءات طبية فى البرتغال لاستقبال العائدين من الصين

 

الطائرة تصل البرتغال
الطائرة تصل البرتغال

 

العائدون من الصين
العائدون من الصين

 

رجال الطب الوقائى فى استقبال العائدين من الصين
رجال الطب الوقائى فى استقبال العائدين من الصين

 

سيارات الاسعاف تستقبل العئدين من الصين
سيارات الاسعاف تستقبل العئدين من الصين

 

طائرة تقل الركاب
طائرة تقل الركاب

 

لحظة هبوط الطائرة
لحظة هبوط الطائرة

 

هبوط طائرة تقل مواطنى البرتغال
هبوط طائرة تقل مواطنى البرتغال

 

 


البرتغال

أخبار البرتغال

الصين

اجراءات طبية مشددة

منطقة ووهان الصينية

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