صور.. إزالة تعديات على أراضى الدولة بمدينة برج العرب بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن مركز ومدينة برج العرب عن مواصلة شن حملات مكبرة لإزالة التعدى على أراضى أملاك الدولة، حيث تم شن حملة لتنفيذ 12 قرار إزالة تعدى على أراضى الدولة، و أشار بيان صادر من مدينة برج العرب اليوم، إلى أن ذلك جاء وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة عمل حملات مستمرة لإزالة التعدى على أراضى أملاك الدولة والقضاء عليها فى المهد و فى اطار فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

وشن مركز ومدينة برج العرب برئاسة المهندسة جيهان مسعود رئيس مركز ومدينة برج العرب حملة مكبرة لتنفيذ ( 12 ) قرار إزالة ، استمرارا للموجة 15 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة وتنفيذ قرار بالتعدى على حرم السكه الحديد بحضور المهندسة نادية جبر سكرتير عام المركز، واللواء حكمدار المديرية ، وجميع الجهات المعنية.

من جهه أخرى وبناءا على توجيهات المهندسة جيهان مسعود رئيس مركز ومدينة برج العرب قامت إدارة شئون البيئة بالمركز بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى بالمحافظة وتحت اشراف الادارة العامة للمتابعة بالمحافظة، بشن حملة لمكافحة الكلاب الضالة ( بطريق حسن علام - شارع المشير - شارع جمال عبدالناصر -بجوار مدرسة رابعة العدوية الثانوية بنات - نجع الصحفاق - نجع خنيفر - نجع الصناقرة ) ببرج العرب القديم.

وقامت ادارة اشغال الطريق والاعلانات بالمركز بحملة لازالة الاشغالات المخالفة بشارع أنور السادات ببرج العرب القديم حيث قامت بازالة الاشغالات المقامة على أوجه المحلات ، فيما قامت إدارة الحدائق بتقليم النخيل ورفع المخلفات الناتجة بشارع أنور السادات ببرج العرب القديم.



هدم المخالفات و التعديات



هدم التعدى