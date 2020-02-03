صحة بنى سويف تضبط كمية من الأدوية المهربة ومنتهية الصلاحية

بني سويف أيمن لطفي

ضبطت مديرية الصحة ببنى سويف كمية من الأدوية منتهية الصلاحية المهربة وذلك خلال حملات لإحكام الرقابة على الأسواق والصيدليات والمحال التجارية والخدمات الطبية والدوائية المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، وبإشراف من الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور أحمد بغدادي مدير إدارة العلاجي والدكتورة أمنية حسن مدير إدارة الوقائي، الدكتورة دعاء رمضان مدير إدارة الصيدله والدكتور عبدالرحمن محمد صابر مدير التفتيش الصيدلي.

وأوضح بيان صحفي اليوم الإثنين أن فريق ولجنة من تفتيش الصيادلة بالمديرية يضم كلا من الدكتور أيمن الجارحي ، نها سيد، عامر الريدي، جورج اسكندر، هاجر حسن، الشيماء حسن، نورا محمد، تهاني عبدالله، منار محمد متولي مفتشي الصيدلة بالمديرية، وتابعت اللجنة 15 صيدليه عامه، صيدليتين خاصتين، و3 مخازن أدوية، بمركزي سمسطا وبني سويف وتم العثور على أدويه منتهيه الصلاحيه وأخرى مستورده مهربة و ممنوع تداولها بالأسواق المصرية، علاوة على أدوية مدرجه بجداول المخدرات، وتحفظت اللجنة على المضبوطات وحررت 3 محاضر بالوقائع وأحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وفى نفس الصدد شدد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتكثيف المتابعة والرقابة على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والمراكز الطبية الخاصة والوحدات الصحية بالقرى،مؤكدا على أن قطاع الصحة يحتل أولوية هامة في خطة عمل الجهاز التنفيذي،وذلك بهدف تحسين منظومة الخدمات الصحية بالمدن والقري،وذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية بالخدمات الحيوية التي تهم المواطن في حياته اليومية.

وذلك خلال إستعراضه التقرير النصف شهري بشأن مجهودات قطاع الصحة ،في مجالات تحسين الخدمة الصحية والرقابة الميدانية على مستوى الخدمات المقدمة.

وتبين من التقرير الذي أعده الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف متابعة ومرور قسم مراقبة الأغذية لإدارة الشؤون الوقائية، على 159 منشأة متنوعة،وسحب 329 عينة،وإعدام 251 كيلو جرم من الأغذية الفاسدةو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 72 محضرا،وكذلك إستخراج 395 شهادة صحية ،والتوصية بإغلاق 3 منشآت.

وفي مجال مكافحة الأوبئة والتطعيمات، تم الإبلاغ عن 4 حالات (شلل رخو حاد وحمى وطفح جلدي)،ومتابعة حالة شلل رخو حاد بعد 60 يوم،فيما تم تسجيل 497 حالة أمراض معدية على برنامج النيدز"برنامج الترصد القومي للأمراض المعدية"، و إعطاء التطعيمات التي شملت 4021 درن، 4103 صفرية، 3729 جرعة أولى،4069 جرعة ثانية، 3905 ثالثة، 3528 جرعة رابعة ، 3834 جرعة خامسة، و4272 جرعات منشطة.

كما تابعت إدارة العلاج الحر 94 منشأة طبية خاصة،وغلق 25 منشأة طبية خاصة،في حين قامت إدارة الصيدلة بالمرور على35 صيدلة عامة،و11وحدات صحية،والتفتيش المفاجئ على 4 مخزن للأدوية والمستلزمات الطبية ، وفي جانب مجابهة الفيروسات الكبدية ، وتم البدء في المسح الشامل لمرضى الأقسام الداخلية بالمستشفيات فوق 18 سنة باستخدام الكاشف السريع وتحويل الحالات الإيجابية إلى وحدات العلاج ، و يجرى تجهيز 3 وحدات لعلاج الفيروس الكبدي بإدارات :سمسطا وببا واهناسيا ، وجاري شراء كواشف فيروس بي ،علاوة على تطعيم 30 مريض غسيل كلوي و10 مخالطين فيروس بي و20 من الفريق الصحي.