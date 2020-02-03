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شعبة الأحذية: كورونا لن يؤثر على موسم الصيف و70% من السلع وصلت الأسواق

الإثنين، 03 فبراير 2020 02:00 ص
شعبة الأحذية: كورونا لن يؤثر على موسم الصيف و70% من السلع وصلت الأسواق احذية - ارشيفيه
كتبت سماح لبيب

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قال شريف يحيى عضو شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية بغرفة القاهرة التجارية، أن صناعة الأحذية تعتمد بنسبة كبيرة في مدخلات الإنتاج على الصين، حيث نستورد سنويا مدخلات إنتاج تتضمن مواد لاصقه للنعال، ومستلزمات تقفيل الحذاء وغيرها التى تدخل فى الصناعة المصرية، إلا أن التعاقدات على الاستيراد تتم قبل الشحنة بـ 3 أشهر على الأقل.
 
وأضاف يحيى في تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن أزمة انتشار فيروس كورونا لم تظهر حتى الآن فى نقص المعروض سواء من مدخلات الإنتاج أو السلع تامة الصنع من الأحذية والمنتجات الجلدية، موضحا أن نسبة كبيرة من السلع الصيفية القادمة من الصين وصلت إلى السوق المصرية بنحو 70% من اجمالى التعاقدات ، بالاضافة إلى وجود فائض فى المعروض لدى المصانع والمحال التجارية . 
 
وأشار عضو شعبة الأحذية، إلى أن أزمة الصين من الممكن أن نحصر تأثيرها على مصر من عدمه فى مارس المقبل، بعد تصريف الكميات الكبيرة المعروضة بالأسواق، ونفاد المخزون، كما أن الاصابة بالمرض لا يمكن أن تنتقل من البضائع والسلع المستوردة خاصة وأن قوة انتشار الفيروس تستمر قوته 5 أيام كما أعلنت المنظمات الصحية ، وفترة انتقال البضائع نت مصر إلى الصين تستمر 18 يوما عن طريق النقل البحرى. 
 
وأضح يحيى، أن الخصومات الشتوية مستمرة فى الأسواق خاصة على السلع الموسمية مثل " البوت " فى الشتاء ، بما يتراوح وفقا لكل مصنع من 20 وحتى 50% ، كما أن التخفيضات ستستمر حتى نهاية الشتاء وليس فقط لمدة 30 يوما ، فى سبيل تصريف كافة البضائع المخزونة بالأسواق ، حيث أن موعد انتهاء الاوكازيون وفقا لاعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية نهاية فيراير الجارى .

اخبار الاقتصاد

كورونا

السلع الصينية

الاحذية

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