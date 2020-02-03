سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 فبراير 2020 11:10 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

شاهد.. معركة سماح وسميحة زوجات الدب هانى على طبق أرز باللبن بحديقة حيوان الجيزة

الإثنين، 03 فبراير 2020 06:49 م
شاهد.. معركة سماح وسميحة زوجات الدب هانى على طبق أرز باللبن بحديقة حيوان الجيزة سماح وسميحة زوجات الدب هانى
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصدت عدسة "اليوم السابع"، معركة حقيقة داخل أقفاص بيت الدببة بحديقة حيوان الجيزة، بين زوجتى الدب هانى الملقبتين بسماح وسميحة، والسبب طبق أرز بلبن، فى حين أسرع حارس بيت الدببة لفض الاشتباك.

وبدأت الحكاية عندما أقدم  حارس بيت الدببة بحديقة حيوان  الجيزة، محمد رزق كامل، على تقديم وجبة لتدفئة التوأم أنثى الدببة سماح وسميحة وهما زوجتا الدب هانى، وهو طبق كبير من الأرز باللبن مخلوط بالعسل وهى وسيلة لتدفئة الدببة من برودة الجو، ولكن أثناء تقديم  طبق الأرز  رفض الدب هانى مشاركة  سميحة  وسماح  وكاد الأمر أن  يصل إلى الاشتباك  لو تدخل الحارس وإبعاد التؤام وإطعامهم بلح.

 وسرد وحيد محمد أبو منع رئيس نقطة الشمبانزى والدببة، ومحمد رزق كامل، حارس بيت  الدببة، الحياة اليومية  للدببة سماح وسميحة  والدب هانى ، مؤكدين أن الدب هانى من مواليد 2006 ، والتؤام أنثى الدببة سماح وسميحة  من مواليد 2000 ، وتبدأ حياة الدببة  منذ الصباح الباكر بوجبة من البلح والأرز بلبن ، ووجبة الغذاء كيلو  لحمة  وكيلو  الا ربع  من الأرز بلبن .

  وأكد  حارس بيت الدببة  ، أن هانى يفضل الأكل  منفردا ونلجأ إلى تقديم طبق لكل منهم وإبعاد  أنثى الدببة  عنه ، مشيرا إلى أن الدب هانى في حالة  الشغب  يتم معاقبته بالابتعاد عنه  دون  اللعب  معه حتى لا يتكرر الأمر.

وقال  الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن هناك فرقا  من  أطباء  بيطريين  متخصصين  تابعين  لحديقة حيوان الجيزة  وضعوا برنامجا غذائيا  لكل حيوان على حدة لحمايته من الموجة الباردة وموجة "الصقيع" التى تعد العدو الأكبر للحيوانات، مضيفا أن كل حيوان بالحديقة  له إجراءات خاصة للتدفئة، تعطيه طاقة كافية وسعرات حرارية تساعده، مشيرا إلى أنه يجرى تقديم الفيتامينات والمضادات الحيوية لمواجهة أمراض الشتاء وتفاديا لنفوق الحيوانات.

 


حدائق الحيوان

مبيت الدببة

حيوان الجيزة

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيديو.. وصلة رقص لـ"البرنس" داخل حديقة حيوان الجيزة.. والمكافأة طبق "بليلة"

الجمعة، 31 يناير 2020 11:14 ص

حديقة حيوان الإسكندرية: وصول "سبع البحر" قريبا ونسعى إلى إسعاد الجمهور

الأربعاء، 29 يناير 2020 04:00 ص

صور.. جولة "اليوم السابع" بحديقة حيوان الإسكندرية بعد تجاوزات بعض الزوار.. إقبال كبير فى إجازة نصف العام للاستمتاع بأجواء شتوية دافئة.. والإدارة: توقيع جزاء مشدد على الحارس ولن نسمح باستغلال الحيوانات

الثلاثاء، 28 يناير 2020 11:00 م

صور.. وزير الزراعة يتفقد حديقة الحيوان بالجيزة فى عيد الشرطة

السبت، 25 يناير 2020 07:50 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسى يصدر توجيهات فورية بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة منذ 2011 بكامل طاقتها.. ويشدد على اتخاذ الإجراءات الداعمة للكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكنها من استعادة ممارسة نشاطها

الرئيس السيسى يصدر توجيهات فورية بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة منذ 2011 بكامل طاقتها.. ويشدد على اتخاذ الإجراءات الداعمة للكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكنها من استعادة ممارسة نشاطها

وزيرة الصحة: مصر بها أحدث اختبارات كورونا.. ولا إصابات بين العائدين من ووهان

وزيرة الصحة: مصر بها أحدث اختبارات كورونا.. ولا إصابات بين العائدين من ووهان

صلاح عبد الله فى كاريكاتير جديد.. ويعلق: صلاح قال لصاصا يديك الصحة وطولة العمر

صلاح عبد الله فى كاريكاتير جديد.. ويعلق: صلاح قال لصاصا يديك الصحة وطولة العمر

طبيب الأهلي يؤكد غياب رمضان صبحى عن مواجهة بيراميدز

طبيب الأهلي يؤكد غياب رمضان صبحى عن مواجهة بيراميدز

التعليم: مجموع ثالثة ثانوى العام المقبل من 410 درجات والتقييم إلكترونى

التعليم: مجموع ثالثة ثانوى العام المقبل من 410 درجات والتقييم إلكترونى

شاهد.. "مصر مفيهاش كورونا".. أحدث تصريحات منظمة الصحة العالمية

شاهد.. "مصر مفيهاش كورونا".. أحدث تصريحات منظمة الصحة العالمية

وزيرة الصحة بملابس الحجر الصحى بمطار العلمين لاستقبال العائدين من الصين

وزيرة الصحة بملابس الحجر الصحى بمطار العلمين لاستقبال العائدين من الصين

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 3-2-2020 وعيار 24 بـ190.68ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 3-2-2020 وعيار 24 بـ190.68ريال

وزير التعليم عن تأجيل الدراسة: لا يوجد أى تغيير فى الوقت الحالى

وزير التعليم عن تأجيل الدراسة: لا يوجد أى تغيير فى الوقت الحالى

فيديو.. 6 توصيات من منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا

فيديو.. 6 توصيات من منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا

سقوط تشكيل عصابى لسرقة الأموال والذهب من المنازل بالقطامية

سقوط تشكيل عصابى لسرقة الأموال والذهب من المنازل بالقطامية

الرقابة الإدارية تطالب "الغرفة الهندسية" بإرسال بيانات الشركات والمصانع المتعثرة

الرقابة الإدارية تطالب "الغرفة الهندسية" بإرسال بيانات الشركات والمصانع المتعثرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة