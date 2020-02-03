شاهد.. معركة سماح وسميحة زوجات الدب هانى على طبق أرز باللبن بحديقة حيوان الجيزة

رصدت عدسة "اليوم السابع"، معركة حقيقة داخل أقفاص بيت الدببة بحديقة حيوان الجيزة، بين زوجتى الدب هانى الملقبتين بسماح وسميحة، والسبب طبق أرز بلبن، فى حين أسرع حارس بيت الدببة لفض الاشتباك.

وبدأت الحكاية عندما أقدم حارس بيت الدببة بحديقة حيوان الجيزة ، محمد رزق كامل، على تقديم وجبة لتدفئة التوأم أ نثى الدببة سماح وسميحة وهما زوجتا الدب هانى، وهو طبق كبير من الأرز باللبن مخلوط بالعسل وهى وسيلة لتدفئة الدببة من برودة الجو، ولكن أثناء تقديم طبق الأرز رفض الدب هانى مشاركة سميحة وسماح وكاد الأمر أن يصل إلى الاشتباك لو تدخل الحارس وإبعاد التؤام وإطعامهم بلح.

وسرد وحيد محمد أبو منع رئيس نقطة الشمبانزى والدببة، ومحمد رزق كامل، حارس بيت الدببة، الحياة اليومية للدببة سماح وسميحة والدب هانى ، مؤكدين أن الدب هانى من مواليد 2006 ، والتؤام أنثى الدببة سماح وسميحة من مواليد 2000 ، وتبدأ حياة الدببة منذ الصباح الباكر بوجبة من البلح والأرز بلبن ، ووجبة الغذاء كيلو لحمة وكيلو الا ربع من الأرز بلبن .

وأكد حارس بيت الدببة ، أن هانى يفضل الأكل منفردا ونلجأ إلى تقديم طبق لكل منهم وإبعاد أنثى الدببة عنه ، مشيرا إلى أن الدب هانى في حالة الشغب يتم معاقبته بالابتعاد عنه دون اللعب معه حتى لا يتكرر الأمر.

وقال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن هناك فرقا من أطباء بيطريين متخصصين تابعين لحديقة حيوان الجيزة وضعوا برنامجا غذائيا لكل حيوان على حدة لحمايته من الموجة الباردة وموجة "الصقيع" التى تعد العدو الأكبر للحيوانات، مضيفا أن كل حيوان بالحديقة له إجراءات خاصة للتدفئة، تعطيه طاقة كافية وسعرات حرارية تساعده، مشيرا إلى أنه يجرى تقديم الفيتامينات والمضادات الحيوية لمواجهة أمراض الشتاء وتفاديا لنفوق الحيوانات.