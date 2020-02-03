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شاهد.. "مصر مفيهاش كورونا".. أحدث تصريحات منظمة الصحة العالمية

الإثنين، 03 فبراير 2020 02:00 م
شاهد.. "مصر مفيهاش كورونا".. أحدث تصريحات منظمة الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية
كتب ـ كامل كامل

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كشفت منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفى بالقاهرة، عن إحصائيات ومعلومات غاية في الأهمية عن فيروس كورونا، الذي تسبب مؤخرًا في خلق من حالة من الرعب بالعالم، مؤكدة أنه ليس لديها معلومات كافية عن الفيروس القاتل، ومن أهم التوصيات المؤقتة التى أصدرتها منظمة الصحة العالمية  : الإسراع في إنتاج اللقاحات والعلاجات وكواشف التشخيص، ومجابهة الشائعات والمعلومات الخاطئة، ومراجعة أنظمة الترصد بالدول والوقوف على مواطن الضعف وتقييم الموارد المطلوبة للعزل وللاهتمام بالحالات المصابة وأيضا لمنع انتقاله بين الأفراد، ودعم الدول ذات الأنظمة الصحية الضعيفة، مشاركة الدول للبيانات والمعلومات مع منظمة الصحة العالمية، والتعاون المشترك والتضامن والتنسيق بين الدول، كون الخطر يواجهنا جميعا.

ونرصد في السطور التالية آخر الإحصائيات والمعلومات عن كورونا وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

1ـ عدد الحالات المصابة وصلت إلى 11953 أغلبها في الصين.

2ـ وجود 6 أفراد مصابين بـ"كورونا" 4 منهم من أسرة واحدة في الإمارات العربية المتحدة.

3ـ فيروس كورونا يتطور لدى 20% من المصابين.

4ـ وفاة 2 من كل 100 مصاب بالفيروس.

 24 دولة انتشر بها فيروس كورونا والإمارات هي الوحيدة بمنطقة شرق المتوسط.

6ـ لا توجد إصابات بين المصريين بفيروس كورونا

7ـ لا يمكن التنبؤ بانتشاره في العالم

8ـ معظم البلدان ستكون مجهزة لاكتشاف فيروس كورونا خلال أسبوع.

9ـ إقليم الشرق الأوسط يعد من المناطق الأكثر خطورة لعدة أسباب منها:

-الرحلات الجوية القادمة من الصين بشكل مباشر وغير مباشر.

10ـ  4 دول لديها القدرة على تشخيص الفيروس


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اليوم السابع بلس

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