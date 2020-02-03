سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 فبراير 2020 04:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

شاهد.. الجزائر تستقبل طائرة قادمة من ووهان معقل فيروس كورونا

الإثنين، 03 فبراير 2020 10:31 م
شاهد.. الجزائر تستقبل طائرة قادمة من ووهان معقل فيروس كورونا الطائرة
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عرضت قناة روسيا اليوم فيديو لصول الطائرة الجزائرية، إلى مطار هوارى بومدين الدولى، بالجزائر العاصمة، قادمة من مدينة ووهان الصينية، وعلى متنها 68 راكبا بمن فيهم طاقم الطائرة.

 

وتكفلت السلطات الجزائرية بإجلاء رعاياها البالغ عددهم 36 شخصا، وكذلك رعايا الدول المجاورة، 17 تونسيا و12 ليبيا وشخصا من موريتانيا، ليتم إخضاعهم للمراقبة بأجهزة طبية، وكاميرات متطورة فور وصولهم إلى المطار.

وقامت السلطات المعنية، بعزل الطائرة الجوية الجزائرية القادمة من ووهان، وكشف المدير العام للوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال فورار، عن توفير الرعاية الصحية الكاملة عبر الرحلة بتأمين طاقم طبي متخصص للمرافقة، إضافة إلى تهيئة مصالح خاصة لاستقبال الوافدين الذين سيبقون تحت الرعاية الطبية في العزل الصحي لمدة 14 يوما، وهي المدة اللازمة لمراقبة حاضنة فيروس "كورونا".

وفى وقت سابق، أفادت السلطات السعودية أن 10 طلاب تم إجلاؤهم من ووهان الصينية " مركز فيروس كورونا " سيبقون تحت الحجر الصحي احترازيا وفق ما ذكرته فضائية العربية في خبر عاجل لها، وأكد وزير الخارجية السعودى:"نثمن جهود السلطات الصينية في إجلاء 10 من طلابنا من ووهان"، لافتا إلى أن هناك إجراءات صحية احترازية بمطار الرياض مع وصول الطلاب السعوديين الذين تم إجلاؤهم من الصين.

 

كانت سلطات الطيران المدني في عُمان قررت تعليق جميع الرحلات بين السلطنة والصين ابتداء من اليوم، يذكر أن خارطة انتشار فيروس كورونا عالميا شملت 26 دولة، حيث وصلت أعداد الوفيات بفيروس الكورونا فى الصين لنحو 259 حالة ووصلت الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا 12 ألفا داخل الصين و150 خارجها وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاج لها

يذكر أن الحكومة الصينية فرضت قيودا صارمة في مدينة ووهان الواقعة وسط البلاد، حيث انتشر المرض، وشددت إجراءات الحجر الصحي بحيث لا يسمح سوى لفرد واحد من أفراد العائلات بالمغادرة لشراء حاجياتها من الطعام.

 

واستمرت الفرق الطبية التابعة للجيش الصيني في الوصول إلى ووهان لتخفيف الأعباء الصحية في المدينة، فيما أجلت دول عدة، رعاياها من المدينة.

ومن جانبها أعلنت السلطات الصينية، الاثنين، أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد من جراء فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 362 بعدما أودى هذا الفيروس التنفسي المميت بحياة 56 شخصا إضافيا في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

 

وأظهرت الحصيلة الجديدة التي نشرتها لجنة الصحة في مقاطعة هوبي أن وتيرة تفشي الفيروس لا تزال على حالها، إذ سجلت 2103 إصابات جديدة خلال 24 ساعة.

 

وبذلك يرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في سائر أنحاء الصين إلى ما لا يقل عن 17,238 مصابا، أما في جميع أنحاء العالم فقد بلغ عدد الإصابات  17,480 إصابة، شفي منهم 492 شخصا.

 

 


الجزائر

فيروس كورونا

اخبار عاجلة

عاجل

ووهان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

خبراء الصحة بالصين: من الصعب السيطرة ومواجهة فيروس كورونا حاليا

الإثنين، 03 فبراير 2020 10:07 م

مواطن تركى ساخرا من تعامل صحة بلاده مع كورونا: كانوا أخدوا التدابير فى الزلزال

الإثنين، 03 فبراير 2020 10:07 م

مصرى عائد من ووهان: لم نختلط بأى صينى منذ الإعلان عن ظهور كورونا فى المدينة

الإثنين، 03 فبراير 2020 10:00 م

كيف يقتل كورونا؟.. تعرف على أهم الأعراض ومضاعفات الفيروس

الإثنين، 03 فبراير 2020 09:12 م

السودان بصدد إجلاء رعاياه من الصين بسبب "كورونا"

الإثنين، 03 فبراير 2020 08:21 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الكهرباء" تستقبل 4 ملايين و966 ألف شكوى من المواطنين خلال 8 سنوات

"الكهرباء" تستقبل 4 ملايين و966 ألف شكوى من المواطنين خلال 8 سنوات

"هذا أنا.. وهذا ما سأفعل".. العالم يتحد لمواجهة السرطان فى يومه العالمى

"هذا أنا.. وهذا ما سأفعل".. العالم يتحد لمواجهة السرطان فى يومه العالمى

"فيس بوك وواتس آب والفايبر" قرائن لإثبات نسب أطفال الزواج العرفى.. اعرف التفاصيل

"فيس بوك وواتس آب والفايبر" قرائن لإثبات نسب أطفال الزواج العرفى.. اعرف التفاصيل

تعرف على طول القامة المطلوب فى الإناث للالتحاق بمعهد معاونى الأمن

تعرف على طول القامة المطلوب فى الإناث للالتحاق بمعهد معاونى الأمن

لأول مرة.. السياحة والآثار تفتتح كافيتريا ومطعمًا لخدمة السائحين بمنطقة الأهرامات

لأول مرة.. السياحة والآثار تفتتح كافيتريا ومطعمًا لخدمة السائحين بمنطقة الأهرامات

دفاتر الحساب الختامى للهيئة القومية لسكك حديد مصر: 78 مليار جنيه خسائر مُرحلة

دفاتر الحساب الختامى للهيئة القومية لسكك حديد مصر: 78 مليار جنيه خسائر مُرحلة

"التموين" تعلن عن ارتفاع عدد المحلات المشاركة بالأوكازيون الشتوى لـ2253 محلاً

"التموين" تعلن عن ارتفاع عدد المحلات المشاركة بالأوكازيون الشتوى لـ2253 محلاً

وكيل تعليم دمياط: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم

وكيل تعليم دمياط: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم

أطعمة خاصة للدب "كريم"و"شيرين" فى البرد بحديقة حيوان الإسكندرية.. فيديو وصور

أطعمة خاصة للدب "كريم"و"شيرين" فى البرد بحديقة حيوان الإسكندرية.. فيديو وصور

التليفزيون الصينى يعلن ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا لـ414 قتيلا

التليفزيون الصينى يعلن ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا لـ414 قتيلا

الديمقراطيون يطالبون بإدانة ترامب بختام مرافعتهم فى مجلس الشيوخ الأمريكى

الديمقراطيون يطالبون بإدانة ترامب بختام مرافعتهم فى مجلس الشيوخ الأمريكى

أسما شريف منير عن أزمة الشعراوى: فكرت فى الانتحار واتعلمت متكلمش فى الدين

أسما شريف منير عن أزمة الشعراوى: فكرت فى الانتحار واتعلمت متكلمش فى الدين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة