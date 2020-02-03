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شاهد.. البرازيليون فى ووهان يطالبون بولسونارو العودة لبلدهم خوفا من كورونا

الإثنين، 03 فبراير 2020 02:38 م
شاهد.. البرازيليون فى ووهان يطالبون بولسونارو العودة لبلدهم خوفا من كورونا كورونا
كتبت فاطمة شوقى

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طلب حوالى 400 برازيلى فى الصين مساعدة الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو، للعودة إلى بلدهم خوفا من الإصابة بفيروس كورونا، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

وقالت مجموعة من البرازيليين فى مدينة ووهان: "ليس أحد منا مصاب بالفيروس، وإن العديد من الدول الأخرى ذهبت للبحث عن رعاياها فى الصين، وإعادتهم إلى بلادهم".

ونشروا البرازيليون فى الصين تسجيل فيدو من 6 دقائق على شبكة يوتيوب الاجتماعية تحت اسم البرازيليون فى ووهان # Brasilcasadetodosnosotros، وقالوا: "أرسلنا هذه الرسالة إلى بولسونارو للمساعدة فى العودة إلى بلدنا، نحن رجال ونساء وأطفال من ولايات ومناطق مختلفة فى البرازيل".

وأشارت الصحيفة الأرجنتينية، إلى أنه وفقا للبيانات الرسمية فيعيش حاليا فى الصين حوالى 11 ألف برازيلى منهم 400 شخصًا فى منطقة ووهان".

وكان بولسونارو أعلن الجمعة الماضية أنه لم ينفذ أى عملية ترحيل من مناطق الخطر فى الصين حتى يقر الكونجرس قانونا يضمن حماية المواطنين داخل البلاد.

وقال بولسونارو، الذى حذر أيضا من أى شخص يرغب فى دخول البلاد، أنه "يجب أن يخضع أى شخص يأتى من الخارج لإجراءات الحماية، حيث أن لدينا 210 ملايين برازيلى داخل البلاد"، مشيرا إلى أن الحكومة البرازيلية تدرس استيراتيجيات لتسهيل عودة البرازيليين من الصين، والتى تشكل إجراءات طبية من قبل المسافرين بحيث يتم التخلص من الفيروس قبل دخوله البلاد وإنشاء منطقة عزل مؤقتة".

وأشارت الصحيفة، إلى أن فيروس كورونا أودى بحياة 360 شخصا فى الصين وإصابة أكثر من 17 الف فى جميع أنحاء العالم، وتشمل الأعراض الشائعة للعدوى أعراض الجهاز التنفسى والحمى والسعال وضيق التنفس، وفى الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوى والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة والفشل الكلوى حتى الموت .

 


البرازيل

الصين

كورونا

فيروس

بولسونارو

ووهان

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