سوبر كورة
Ads
الإثنين، 03 فبراير 2020 11:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا تؤكد عدم تفشى فيروس كورونا فى البلاد

الإثنين، 03 فبراير 2020 08:03 م
روسيا تؤكد عدم تفشى فيروس كورونا فى البلاد كورونا ارشيفية
ا ش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 أكدت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا،اليوم الاثنين،عدم تفشي سلالة فيروس كورونا المستجد في روسيا بعد.
ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن جوليكوفا قولها: "أود أن أقول إن متخصصينا يعملون في هذا المجال، والجانب الصيني لم يمنحنا إمكانية استخدام بياناته الخاصة باللقاح أو السلالة، لذلك نحن نعمل على حل هذه المشكلة باستخدام المصادر المتاحة وما نمتلك في الوقت الراهن".
وفي أواخر العام الماضي، أبلغت السلطات الصينية منظمة الصحة العالمية عن تفشي التهاب رئوي مجهول في مدينة ووهان، وهي عاصمة تجارية وصناعية كبيرة وسط الصين ويبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، وقد تم التعرف على العامل المسبب للمرض على أنه فيروس كورونا المستجد.
كما تم الإبلاغ عن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد من 23 دولة أخرى، بينها أستراليا وفيتنام والهند وكندا والولايات المتحدة وتايلاند، وفي 30 يناير الماضي أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس كورونا يمثل حالة طوارئ صحية عامة ذات اهتمام دولي.
وفي الوقت الحالي، تجاوز عدد الحالات المصابة بالفيروس في الصين إلى 17 ألف حالة حيث تُوفي أكثر من 360 شخصا بسبب هذا الفيروس. 
 

وقال رئيس الوزراء الروسى، ميخائيل ميشوستين، اليوم الاثنين، إن روسيا ستقدم مساعدات إنسانية للصين لمحاربة فيروس كورونا الذى انطلق من مدينة ووهان الصينية. وأضاف ميشوستين، فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية، "تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع تفشى العدوى بفيروس كورونا، وتم تشكيل فريق استجابة والوضع تحت السيطرة".. موضحًا أنه تم التوقيع على خطة وطنية لمنع تفشى الفيروس فى روسيا كما تم إدراج الفيروس على قائمة الأمراض شديدة الخطورة.
وأشار ميشوستين إلى أن هذه الخطة ستسمح لروسيا بترحيل الأجانب حال التأكد من إصابتهم بفيروس كورونا، فضلًا عن فرض قيود خاصة بما فيها العزل والحجر الصحى.
وبحسب رئيس الوزراء الروسى، تعمل أجهزة الدولة على تنسيق أنشطتها للتصدى للفيروس، كما تم فرض قيود على حركة الصينيين على الأراضي الروسية، ويخضع كل من يتم تشخيصه بالإصابة بالفيروس للعزل ويتلقى العلاج اللازم، لافتًا إلى أن روسيا ألغت إصدار تأشيرات السفر السياحية والخاصة بالعمل للصينيين.
ومن جهته، قال مسئول العلاقات العامة فى السفارة الروسية لدى الصين، جيورجى يجوروف، إن سيتم إجلاء ما لا يقل عن 133 روسيًا من إقليم هوبى فى الصين، من بينهم 85 في مدينة ووهان التى تعد بؤرة فيروس كورونا، ووافق جميعهم على الخضوع لحجر صحى مدته 14 يومًا.
وشدد يجوروف على أنه لا توجود حالات إصابة بالفيروس ضمن الروس المتواجدين فى الصين حتى الآن.

 

 


كورونا

تاتيانا جوليكوفا

فيروس كورونا

روسيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

طبيب أردنى أصيب بفيروس كورونا يروى تجربته بعد شفائه.. فيديو

الإثنين، 03 فبراير 2020 08:00 م

الصين فعلتها من أجل كورونا.. ثقافة حرق الجثث فى حضارات العالم.. السويد مفاجأة

الإثنين، 03 فبراير 2020 08:00 م

وكيل البرلمان يطالب تأجيل الدراسة أسبوعا لتكثيف الوقاية من فيروس كورونا

الإثنين، 03 فبراير 2020 07:59 م

الرعب ينتشر فى تركيا بسبب كورونا..الاشتباه فى إصابة 12 شخصا بالفيروس القاتل

الإثنين، 03 فبراير 2020 07:59 م

وزيرة الصحة: مفيش كورونا فى مصر.. وأى حالة ظهرت خارج الصين كانت وافدة منها

الإثنين، 03 فبراير 2020 07:54 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسى يصدر توجيهات فورية بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة منذ 2011 بكامل طاقتها.. ويشدد على اتخاذ الإجراءات الداعمة للكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكنها من استعادة ممارسة نشاطها

الرئيس السيسى يصدر توجيهات فورية بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة منذ 2011 بكامل طاقتها.. ويشدد على اتخاذ الإجراءات الداعمة للكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكنها من استعادة ممارسة نشاطها

وزيرة الصحة: مصر بها أحدث اختبارات كورونا.. ولا إصابات بين العائدين من ووهان

وزيرة الصحة: مصر بها أحدث اختبارات كورونا.. ولا إصابات بين العائدين من ووهان

صلاح عبد الله فى كاريكاتير جديد.. ويعلق: صلاح قال لصاصا يديك الصحة وطولة العمر

صلاح عبد الله فى كاريكاتير جديد.. ويعلق: صلاح قال لصاصا يديك الصحة وطولة العمر

طبيب الأهلي يؤكد غياب رمضان صبحى عن مواجهة بيراميدز

طبيب الأهلي يؤكد غياب رمضان صبحى عن مواجهة بيراميدز

التعليم: مجموع ثالثة ثانوى العام المقبل من 410 درجات والتقييم إلكترونى

التعليم: مجموع ثالثة ثانوى العام المقبل من 410 درجات والتقييم إلكترونى

شاهد.. "مصر مفيهاش كورونا".. أحدث تصريحات منظمة الصحة العالمية

شاهد.. "مصر مفيهاش كورونا".. أحدث تصريحات منظمة الصحة العالمية

وزيرة الصحة بملابس الحجر الصحى بمطار العلمين لاستقبال العائدين من الصين

وزيرة الصحة بملابس الحجر الصحى بمطار العلمين لاستقبال العائدين من الصين

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 3-2-2020 وعيار 24 بـ190.68ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 3-2-2020 وعيار 24 بـ190.68ريال

وزير التعليم عن تأجيل الدراسة: لا يوجد أى تغيير فى الوقت الحالى

وزير التعليم عن تأجيل الدراسة: لا يوجد أى تغيير فى الوقت الحالى

فيديو.. 6 توصيات من منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا

فيديو.. 6 توصيات من منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا

سقوط تشكيل عصابى لسرقة الأموال والذهب من المنازل بالقطامية

سقوط تشكيل عصابى لسرقة الأموال والذهب من المنازل بالقطامية

الرقابة الإدارية تطالب "الغرفة الهندسية" بإرسال بيانات الشركات والمصانع المتعثرة

الرقابة الإدارية تطالب "الغرفة الهندسية" بإرسال بيانات الشركات والمصانع المتعثرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة