روسيا تؤكد عدم تفشى فيروس كورونا فى البلاد

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أكدت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا،اليوم الاثنين،عدم تفشي سلالة فيروس كورونا المستجد في روسيا بعد.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن جوليكوفا قولها: "أود أن أقول إن متخصصينا يعملون في هذا المجال، والجانب الصيني لم يمنحنا إمكانية استخدام بياناته الخاصة باللقاح أو السلالة، لذلك نحن نعمل على حل هذه المشكلة باستخدام المصادر المتاحة وما نمتلك في الوقت الراهن".

وفي أواخر العام الماضي، أبلغت السلطات الصينية منظمة الصحة العالمية عن تفشي التهاب رئوي مجهول في مدينة ووهان، وهي عاصمة تجارية وصناعية كبيرة وسط الصين ويبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، وقد تم التعرف على العامل المسبب للمرض على أنه فيروس كورونا المستجد.

كما تم الإبلاغ عن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد من 23 دولة أخرى، بينها أستراليا وفيتنام والهند وكندا والولايات المتحدة وتايلاند، وفي 30 يناير الماضي أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس كورونا يمثل حالة طوارئ صحية عامة ذات اهتمام دولي.

وفي الوقت الحالي، تجاوز عدد الحالات المصابة بالفيروس في الصين إلى 17 ألف حالة حيث تُوفي أكثر من 360 شخصا بسبب هذا الفيروس.