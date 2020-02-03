رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين صندوق مصر السيادى ومشروعات الخدمة الوطنية

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الأثنين، توقيع صندوق مصر السيادي اتفاقية إطارية للتعاون مع جهاز مشروعاتالخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع المصرية، وتهدف الإتفاقية إلى عمل دراسات استثمارية لبعض شركات الجهاز لاستغلالها استثماريًا من خلال صندوق مصر السيادى المصرى بغرض تعظيم قيمة هذه الأصول وتطويرها بالشراكة بين الجهاز والقطاع الخاص.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إلى دور صندوق مصر السيادى مؤكدة أنه يسير بخطى سريعة وواثقة نحو تفعيل عملهالاستثماري وجذب الاستثمارات بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، وأهداف الصندوق الاستثمارية لزيادة مساهمة رؤوس الأموال فى الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل لائق للشباب وتنمية موارد مصر للأجيال الحالية والمستقبلية، مشيرة إلى اهتمام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعقد لقاءات مع المستثمرين بهدف توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة للصندوق؛ وذلك فى ضوء حرص الدولة المصرية على التواصل والتفاعل المباشر مع المستثمرين وقطاع الأعمال، وفى إطار الاهتمام بتحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة فى جميع مجالاتها.

وأوضحت السعيد أن من ضمن أهداف صندوق مصر السيادي المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصولهوتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا لأفضل المعايير والقواعد.

جدير بالذكر أن د.هالة السعيد كانت قد شهدت توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادي وشركة أكتيس بلندن للاستثمار المباشروالرائدة في الأسواق الناشئة وذلك للتعاون الإستراتيجي للاستثمار بعدة قطاعات في مصر، وذلك خلال مشاركة سيادتها بفعاليات قمةالاستثمار الإفريقية البريطانية 2020 بالعاصمة البريطانية لندن.